Гитару фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордные $3,97 млн

The legendary Black Strat achieves $3,975,000, establishing a new #WorldAuctionRecord for any guitar sold at auction #GilmourGuitars https://t.co/pVR93GBhFz pic.twitter.com/Hs0He9TMIn

Black Strat была выкуплена американским миллиардером Джимом Ирсэем, о чем он заявил на своей странице в Twitter.

"Рекордная покупка. Для меня честь поддержать благотворительную акцию Дэвида Гилмора", - написал он.

Помимо Black Strat, на аукционе выставлялись еще несколько гитар из коллекции Гилмора, среди которых инструмент Fender Stratocaster 1954 года выпуска, проданный за $1,8 млн и Martin D-35 1969 года, ушедший за $1,09 млн. Всего в ходе аукциона было продано инструментов на общую сумму в $21,5 млн. Все деньги, вырученные за гитары, пойдут на поддержку организации ClientEarth, занимающейся вопросами окружающей среды.

Инструмент, произведенный компанией Fender в1969 году, изначально оценивался в $100-150 тыс. Гитара использовалась Гилмором при записи альбомов The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) и The Wall (1979). Гилмор приобрел гитару новой в 1970 году в Нью-Йорке вместо инструмента той же марки, который прослужил ему всего полтора месяца, после чего был украден вместе с остальным оборудованием группы после концерта в Новом Орлеане в мае 1970 года.

Группа Pink Floyd, известная своими философскими текстами, музыкальными экспериментами, инновационным оформлением альбомов и грандиозными шоу, была основана в 1965 году Ричардом Райтом (клавишные, вокал), Роджером Уотерсом (бас-гитара, вокал), Ником Мэйсоном (ударные) и Сидом Барреттом (вокал, гитара). В 1968 году к четверке присоединился Дэвид Гилмор, который заменил Барретта после того, как тому пришлось покинуть группу. В 1994 году коллектив распался, но в 2005 году вновь собрался и дал последний концерт в классическом составе в лондонском Гайд-парке. В августе 2015 года Гилмор заявил об окончательном роспуске Pink Floyd.