Мединский надеется, что музей Щукина откроется через три-четыре года

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский надеется, что музей Сергея Щукина в усадьбе Трубецких откроется через три-четыре года. Об этом он сообщил в пятницу журналистам на форуме "Таврида".

Президент России в четверг поручил министру обороны Сергею Шойгу продумать совместно с Министерством культуры РФ и Пушкинским музеем вопрос организации музея Щукина в особняке князей Трубецких, который когда-то принадлежал коллекционеру, а сейчас находится на балансе Минобороны. Директор Пушкинского музея Марина Лошак ранее неоднократно говорила, что важно сделать в этом здании музей, чтобы сохранить его для культуры.

"Стремление Пушкинского музея расширить свое пространство - а это здание находится недалеко от музейного городка - оно в общем понятно. Президент дал соответствующие поручения: разработать план музеефикации здания. У нас будет большая реконструкция Пушкинского музея, я надеюсь, через три-четыре года мы увидим совершенно в новом качестве Пушкинский музей в центре Москвы. Надеюсь, что к этому времени и данный особняк, [усадьба Трубецких], обретет свою историческую миссию", - сказал Мединский.

Купец и благотворитель, коллекционер искусства Сергей Иванович Щукин (1854-1936) происходил из московской купеческой семьи. Собирательством живописи увлекся лишь после 40 лет, в то время как его братья занимались коллекционированием с молодости. Кульминационной точкой в развитии собрания Сергея Щукина считается приобретение полотна "Танец" Анри Матисса. Среди других произведений в его коллекции - "Пьеро и Арлекин" Поля Сезанна, "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега, "Девушки в черном" Огюста Ренуара, "Любительница абсента" Пабло Пикассо и множество других шедевров.

Собрание Щукина положило начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и Пушкинском музее - в 1948 году его разделили между московским и петербургским музеями. На днях в Пушкинском музее открылась выставка "Щукин. Биография коллекции", где работы из собрания воссоединились вновь.

О здании

Дом, который Щукин приобрел в 1882 году и в котором хранил купленные шедевры, находится по адресу Большой Знаменский переулок, 8. Это бывший особняк князей Трубецких, а ныне здание, принадлежащее Министерству обороны РФ. В этом доме хранились работы Моне, Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо и многих других.