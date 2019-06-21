Балерина Светлана Захарова представляет мировую премьеру проекта MODANCE в Большом театре

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Прима-балерина Государственного академического Большого театра России, народная артистка РФ Светлана Захарова в субботу и воскресенье представит мировую премьеру проекта под названием MODANCE, который будет показан на Исторической сцене Большого театра. Билеты на оба показа полностью раскуплены, сообщил ТАСС генеральный продюсер компании MuzArts Юрий Баранов.

Ранее в интервью агентству сама Захарова рассказала, что готовится "к большой премьере, которая запланирована на 22 и 23 июня в Большом театре". Проект называется MODANCE.

Балерина проинформировала, что программа состоит из двух одноактных балетов - "Как дыхание" и Gabrielle CHANEL. Первый балет программы - "Как дыхание" - работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти. В музыкальную основу спектакля легли различные произведения Георга Фридриха Генделя.

Во втором отделении будет исполнена мировая премьера балета Gabrielle CHANEL. Хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий создали сагу о жизни и творчестве модельера Коко Шанель. Режиссером и автором либретто стал Алексей Франдетти, представила создателей спектакля исполнительница заглавной партии.

По ее словам, спектакль рассказывает о пути, который проделала Габриэль Шанель, навсегда перевернув мир моды ХХ века, - от неизвестной провинциальной певицы до главы одного из самых влиятельных модных домов мира. В постановке принимают участие артисты балета Большого театра - Денис Савин, Михаил Лобухин, Якопо Тисcи, Вячеслав Лопатин, Ана Туразашвили и другие. Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра Большого театра под управлением Павла Клиничева

Захарова призналась, что роль Шанель далась ей непросто. Она рассказала, что, вживаясь в образ, перечитала массу воспоминаний о своей героине, посетила ее парижскую квартиру. Балерина также сообщила, что костюмы для спектакля сделаны в мастерских Большого театра по эскизам Дома Шанель.

Специально для Захаровой

Со своей стороны, генеральный продюсер компании MuzArts Юрий Баранов отметил, что "Светлана Захарова - великая балерина XXI века, ее талант, помноженный на бесконечный труд и постоянный поиск самой себя в искусстве, вызывает восхищение и уважение". "Для такой балерины хочется придумывать что-то неординарное, новое, окружать ее талантливыми и гениальными людьми, совместно с которыми они добиваются невероятных высот каждый в своем жанре", - заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что Захарова блистательно станцевала в балетах "Герой нашего времени" и "Нуреев", в создании которых приняли участие те же авторы, которые теперь сочинили для нее балет Gabrielle CHANEL. Это композитор Илья Демуцкий и хореограф Юрий Посохов.

"Как только я узнал, что этот балет создается для Светланы и ставит его Юрий Посохов, я сразу дал свое согласие, - привел продюсер слова композитора Демуцкого. - Мы уже работали с Юрием Посоховым над балетами "Герой нашего времени" и "Нуреев", и тогда Светлана блистательно воплощала на сцене мою партитуру, но то были иные образы и совершенно другие интонации. В этот раз нас неожиданно объединила история жизни и творчества великолепной Габриэль Шанель".

Автором либретто и режиссером балета стал Алексей Франдетти. "Предложение продюсерской компании MuzArts создать не просто спектакль, а балет о легендарной личности, перевернувшей мир моды, показалось мне безумием и вызовом самому себе, - сказал режиссер. - Я вообще сомневался, а можно ли эту историю станцевать и уместить в один акт? Сомнения мои улетучились, когда я оказался на первой репетиции со Светланой и почувствовал ту магию, которую она излучает, когда танцует, даже не танцует, а живет, дышит своей героиней и передает это зрителю".

В справедливости этих слов убедились журналисты, побывавшие в пятницу на генеральной репетиции спектакля. Всего за час времени на сцене воплощается жизнь знаменитой Коко Шанель, складывающаяся из отдельных, знаковых эпизодов ее судьбы, обозначенных титрами на экране. "Для женщин существует только одна наука - любить и быть любимой, если это возможно," - гласит одна из первых фраз Шанель. А дальше: "Мне было чуть больше 20 лет, когда я основала Дом моды".

На сцене продолжается балетное действо, которое сопровождается новыми изречениями героини. "Увидев балеты Дягилева, я сказала себе, что отныне я буду жить среди тех, кого люблю", - цитируют Шанель авторы спектакля. А в завершение закадровый голос произносит: "Шанель - это прежде всего стиль. Мода проходит, а стиль - никогда".

О проекте

Спецпроект для Захаровой сделан компанией MuzArts, генеральный продюсер которой Юрий Баранов рассказал, что знаком с Захаровой еще с Киевского хореографического училища. "Но первый наш совместный проект состоялся много лет спустя в 2013 году в Киеве. Балет "Жизель" в Национальной опере Украины Светлана танцевала с Сергеем Полуниным, это было ее первое выступление в Киеве после отъезда еще студенткой из училища".

"Довольно долго мы планировали организовать большой фестиваль балета в Киеве, но по ряду обстоятельств об этом пришлось забыть, и тогда мы организовали благотворительный концерт "Балет без границ" в 2014 году на Исторической сцене Большого театра в поддержку Киевского хореографического училища. Вырученные от проекта средства пошли на ремонт здания училища, в концерте тогда приняли участие звезды мирового балета, в прошлом выпускники этого известнейшего в мире учебного заведения", - продолжил продюсер.

Он напомнил, что в 2015 году был выпущен триумфальный проект Amore, который за три с половиной года был показан во многих странах мира, таких как Италия, Испания, Монако, Англия, Япония, Греция, Турция, Китай, Финляндия, Болгария, Кипр. Проект получил массу восторженных рецензий и премию BraVo.

"Я уверен, что наш новый проект MODANCE также ждет блестящая гастрольная судьба. В декабре наш проект приглашен в Лондон, а в январе 2020 года - в Пекин. Предложений уже очень много", - заявил генеральный продюсер MuzArts.