Балет Большого театра отправился на гастроли в Австралию

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) отправился в субботу на гастроли в Австралию. Выступления знаменитой российской труппы пройдут с 26 июня по 7 июля в городе Брисбен - столице штата Квинсленд, где будут показаны балеты "Спартак" в постановке Юрия Григоровича и "Драгоценности" Джорджа Баланчина, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Сегодня наша прославленная труппа вылетела из Москвы на "Зеленый континент". Однако к месту выступления Большой балет (так во всем мире называют балетную труппу Большого театра - прим. ТАСС) прибудет только в воскресенье, 23 июня. Ведь путь до Австралии даже самым быстрым видом транспорта занимает не менее суток", - пояснила собеседница агентства.

Впрочем, по ее словам, этот маршрут знаменитым российским коллективом уже освоен. "Шесть лет прошло с тех пор, как Большой балет с триумфальным успехом выступил в Брисбене", - сказала Новикова. "Тогда были показаны балеты "Корсар" и "Светлый ручей", гастроли проходили на сцене Лирического театра Квинслендского центра исполнительских искусств (The Queensland Performing Arts Centre, где и на этот раз предстоит выступать балету Большого театра", - проинформировала пресс-атташе ГАБТ.

"В 2013 году, подводя итоги эксклюзивного (эксклюзивность подчеркивалась как предмет особой гордости) гастрольного сезона Большого, генеральный директор Квинслендского центра исполнительских искусств Джон Котзас сказал, что этот тур стал настоящим благодеянием не только для публики, но и для всего артистического сообщества Брисбена", - сказала Новикова.

Пресс-атташе ГАБТ также привела мнение российской стороны по поводу предстоящих гастролей. "Австралийской публике, особенно из числа балетоманов, будет тем более интересно увидеть "живьем" нашего "Спартака", - сказала она. - Это сочинение Арама Хачатуряна в большом почете у главной балетной труппы страны - Австралийского балета, которая включила в репертуар этот балет в постановке венгерского хореографа Ласло Шереги еще в 1978 году. Затем спектакль пережил два возобновления, а в прошлом году на смену ему пришла новая версия - Лукаса Джервиса".

Новикова сообщила, что за время предстоящих гастролей в Брисбене "Спартак" в постановке Юрия Григоровича будет показан 8 раз, также состоится пять показов балета Джорджа Баланчина "Драгоценности". В Австралию балет Большого театра отправился во главе со своим руководителем Махаром Вазиевым. Главные партии в спектаклях исполнят Денис Родькин, Артем Овчаренко, Игорь Цвирко, Александр Волчков, Михаил Лобухин, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Мария Виноградова, Маргарита Шрайнер, Юлия Степанова, Анна Никулина, Артемий Беляков и другие солисты. Выступления пройдут в сопровождении Квинслендского симфонического оркестра, дирижировать которым будет Павел Сорокин.