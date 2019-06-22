Программу V Московского еврейского кинофестиваля откроет фильм Шона Снайдера "В прах"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пятый Московский еврейский кинофестиваль, который пройдет с 23 по 30 июня, откроет российская премьера фильма "В прах". Картину зрителям представит режиссер Шон Снайдер. В рамках открытия будет также показан оригинальный видеоклип, рассказывающий историю еврейского кино от братьев Люмьер до наших дней. Показ клипа, состоящего из хроникальных кадров, пройдет под живое исполнение ансамбля "4'33" под руководством композитора Алексея Айги.

"Для нас очень важно, чтобы фильм открытия был с одной стороны медийным, а с другой - зрительским. С точки зрения медийности для нас принципиально, что в картине задействованы знаменитые актеры Мэттью Бродерик и Геза Рериг. А с точки зрения аудитории для нас важно, что это комедия и в некотором смысле достаточно провокативная история. Нам важно, чтобы зрители не оставались равнодушными к нашей программе", - сказал ТАСС генеральный продюсер фестиваля Егор Одинцов.

Фильм Шона Снайдера "В прах" также поборется за главный приз фестиваля в основном конкурсе. Картина рассказывает историю Шмуэля, хасидского кантора из северной части Нью-Йорка, который сходит с ума после скоропостижной смерти своей жены. Он пытается найти утешение в религии.

О программе

По словам Одинцова, в программе заявлено 58 фильмов, среди них конкурсные, внеконкурсные показы, спецпоказы и ретроспектива. "Раньше нам казалось, что 50 картин - это предел, выше которого мы не поднимемся, а в этом году у нас почти 60 фильмов. Мы всегда старались показывать премьеры, но те критерии, которые предъявляются к понятию "основной конкурс", заставили нас уделить этому особое внимание", - добавил он.

В программе конкурса полнометражного кино семь картин, короткометражного художественного - 13 и короткометражного документального - 11 картин. Все остальное - это различные тематические внеконкурсные программы. Показы пройдут на нескольких площадках: в киноцентре "Октябрь", Центре документального кино, кинозале ГУМа, площадке кинотеатра "Звезда", кинотеатре "Космос", традиционно несколько спецпоказов пройдет в Еврейском музее, два показа пройдут на общинных площадках - в издательстве "Книжники" и Московском еврейском общинном центре.

Программный директор фестиваля Ваня Боуден сказала ТАСС, что фестиваль открыт к фильмам разных жанров и форматов. "Мы открыты к любым фильмам - от студенческих и любительских проектов до лауреатов международных премий. Самое важное - это свежее яркое высказывание и интерес к фильмам у зрителя, ничего не знающего о еврейской общине. Мы хотим говорить на одном языке с огромным разнообразным городом, а не ограничиваться сообществом", - отметила она.

Председателем жюри юбилейного Московского еврейского кинофестиваля стал генеральный продюсер телекомпании НТВ, член Международной академии "Эмми", Академии Российского телевидения, Российской Академии кинематографических искусств Тимур Вайнштейн. Оценивать участников смотра будут также режиссеры, продюсеры, актеры, кинокритики. Победителей определят в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм" и "Приз жюри". Лауреаты получат приз фестиваля, который называется "Ключ к открытиям" - статуэтку, символизирующую положение еврейской культуры, стоящей на стыке взаимодействия самых разных стран и национальностей.

За несколько лет Московский Еврейский кинофестиваль посетили более 10 тысяч зрителей. Было показано свыше 100 лучших картин последних лет, посвященных еврейской тематике. Форум организован при поддержке Федерации еврейских общин России и других еврейских организаций.