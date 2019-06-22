Скрипачи из пяти стран вышли в финал конкурса им. Чайковского

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Шесть скрипачей из России, Бельгии, США, Чехии и Южной Кореи стали финалистами ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Об этом в субботу объявили члены жюри состязания после прослушиваний второго тура в Малом зале Московской консерватории.

В третий тур прошли россияне Айлен Притчин и Сергей Догадин. Финалистами также стали представители США Маюми Канагава, Бельгии Марк Бушков, Чехии Милан Аль-Ашаб и Южной Кореи Донгюнь Ким.

Семь пианистов прошли в финальный, третий тур ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского, трое из них - представители России. Участниками третьего тура стали российские музыканты Константин Емельянов, Дмитрий Шишкин и Алексей Мельников. Кроме того, вышли в финал представитель Китая Тяньсю Ань, пианист из Франции Александр Канторов, Мао Фудзита из Японии и Кеннет Броберг из США.

Финальные прослушивания скрипачей с оркестром пройдут с 25 по 27 июня в Концертном зале им. Чайковского в Москве.

ХVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания - с 18 по 27 июня. В нынешнем смотре впервые, помимо пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов, соревнуются исполнители на деревянных и медных духовых инструментах.