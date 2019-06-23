В честь директора театра "Ленком" Марка Варшавера дадут "Хрустальный бал"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "Хрустальный бал Хрустальной Турандот" будет дан в понедельник в честь директора Московского театра "Ленком" Марка Варшавера, отмечающего 50-летие творческой деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Собеседница агентства рассказала, что идейным вдохновителем праздника выступил учредитель и президент первой театральной премии "Хрустальная Турандот" Борис Беленький. "Организаторы этой премии регулярно проводят такие торжественные мероприятия в честь своих заслуженных лауреатов, а Марк Борисович Варшавер как раз в их числе", - подчеркнула представитель пресс-службы "Ленкома".

Она напомнила, что Марк Варшавер - актер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ. С 1979 года начал работать главным администратором в "Ленкоме". В том же году был назначен на должность директора-распорядителя, которую занимает по сей день. Он также является главой "Директорской ложи театров Москвы".

"За время своей творческой деятельности Марк Борисович Варшавер был отмечен многими наградами. Он - кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, ордена Александра Невского, ордена Дружбы", - перечислила собеседница агентства, добавив, что в числе регалий директора "Ленкома" есть и звание лауреата первой театральной премии "Хрустальная Турандот".

По словам представителя пресс-службы театра, на сегодняшний праздник на сцене и в зале соберутся "звезды" "Ленкома": Марк Захаров, Инна Чурикова, Александр Збруев, Виктор Раков, Сергей Степанченко, Евгений Герасимов, Александр Лазарев, Татьяна Кравченко, Андрей Соколов, Анна Большова, Мария Миронова, Игорь Миркурбанов, Олеся Железняк, Антон Шагин и другие.

Среди гостей вечера - Максим Аверин, Даниил Крамер, "Тенора XXI века", артисты Московского театра оперетты, подготовившие специальные номера для поздравления директора "Ленкома". Вести бал будут Александра Захарова и Дмитрий Певцов, сообщили в пресс-службе "Ленкома".