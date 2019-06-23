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THR: в США умерла писательница Джудит Кранц

Ей был 91 год
Описание
© Deidre Hamill/AP Photo

ТАСС, 24 июня. Американская писательница Джудит Кранц умерла в городе Бель-Эр, штат Калифорния (США) в возрасте 91 года. Об этом в воскресенье сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, писательница умерла от естественных причин в окружении своей семьи, друзей и четырех собак.

Кранц известна как автор бестселлеров в жанре женского романа. Свой первый роман она опубликовала в 1978 году под названием "Крупинки". Ее книги переведены более чем на 50 языков и изданы общим тиражом более 80 млн экземпляров.

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