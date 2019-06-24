Минкультуры не получало запросов об уточнении допустимой доли цитирования кинопроизведений

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство культуры не получало обращений со стороны правообладателей о необходимости изменения законодательства в области допустимых объемов цитирования. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в ведомстве в ответ на запрос о том, планируются ли законодательные изменения для уточнения объемов допустимого цитирования после ситуации с блогером Евгением Баженовым (BadСomedian).

"В ведомство пока не поступали обращения со стороны правообладателей о необходимости изменения законодательства в области допустимых объемов цитирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее видеоблогер BadComedian сообщил, что может закрыть канал из-за судебного иска на 1 млн рублей, который подала компания Kinodanz. Компания полагала, что при создании обзора на фильм "За гранью реальности" был превышен допустимый объем цитирования. По словам Баженова, закон не устанавливает точных норм цитирования. 17 июня стороны заключили мировое соглашение, условия которого не разглашаются.