Семь спектаклей РАМТ будут показаны в последний раз

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Семь спектаклей Российского Молодежного Академического театра (РАМТ) будут убраны из репертуара театра. Зрители смогут увидеть их в последний раз с 25 по 28 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Последние показы пройдут у спектаклей: Rock'n'roll по пьесе Тома Стоппарда, поставленного Адольфом Шапиро, "В пылающей тьме" Владимира Богатырева, "Зима тревоги нашей" Инны Савронской, "Шатов. Кириллов. Петр" Александра Доронина, "Почти взаправду" Екатерины Половцевой, "Русалка" Рустема Фесака. В том числе зрители увидят постановку "Правила поведения в современном обществе" Александра Назарова, премьера которой еще в 2003 году.

"У нас такой большой репертуар, что технически нет возможности какие-то спектакли играть часто, а они нуждаются в том, чтобы их ставили регулярно. Если ты играешь один спектакль, а потом не играешь его три месяца, то приходится все заново вспоминать, а играть несколько раз в месяц спектакль, которых у нас больше 50-ти в репертуаре, не представляется возможным. Поэтому путем отрывания от сердца наше художественное руководство выбирает спектакли, которые уходят в историю", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, театр всегда старается заранее предупреждать зрителя о выходе спектакля из репертуара, чтобы он мог попрощаться с ним или посмотреть его впервые, если никогда до этого его не видел.