Дэнни Бойл планирует снять продолжением фильма "28 дней спустя"

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Режиссер Дэнни Бойл работает над продолжением своего фильма "28 дней спустя" (28 days later), который вышел в 2002 году. В интервью, опубликованном в понедельник нв газете The Independent, Бойл рассказал, что Алекс Гарланд, написавший сценарий для первого фильма, поделился с ним интересной задумкой, которая может лечь в основу новой ленты - третьей по счету в киносерии.

"У нас с Алексом Гарландом есть замечательная идея для третьей части. Она по-настоящему хороша, - сказал Бойл. - Первый фильм в некотором роде возродил жанр фильмов о зомби, но в новом всего этого не будет. В нем совершенно не ощущается нехватки новизны".

По словам Бойла, Гарланд сейчас занят собственным режиссерским проектом, так что вопросы о том, когда работа над новым фильмом начнется в полную силу и какую роль в его создании сыграют авторы первой части, пока что остаются открытыми. Как ранее заявлял сам Гарланд, сложной остается и ситуация с авторскими правами на киносерию, которая получила продолжение в 2007 году. Фильм "28 недель спустя" (28 weeks later) был хорошо принят критикой, хотя на этот раз Гарланд и Бойл выступали лишь в роли исполнительных продюсеров, а актеры из первой картины - Киллиан Мерфи и Наоми Харрис - не смогли сняться в продолжении.

В первой и второй частях серии рассказывалось о последствиях эпидемии неизвестного вируса, превратившего большинство жителей Великобритании в кровожадных чудовищ. По замыслу авторов, действие нового фильма могло бы разворачиваться через 28 месяцев или 28 лет после событий первой части. От этого будет зависеть и его название.

Дэнни Бойл - британский режиссер, снявший фильмы "На игле" (Trainspotting, 1996), "Неглубокая могила" (Shallow Grave, 1994), "Пляж" (The Beach, 2000), "Стив Джобс" (Steve Jobs, 2015) и "На игле - 2" (T2: Trainspotting, 2017). Картина Бойла "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008) получила восемь премий "Оскар", в том числе как лучший фильм года и за лучшую режиссуру. Эта лента также была удостоена четырех премий "Золотой глобус" и семи премий BAFTA.

Бойл также должен был стать режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде. Однако "творческие разногласия" с продюсерской командой привели к тому, что Бойл покинул проект. Как сам режиссер объяснил в интервью The Independent, он не мог смириться с тем, что продюсеры забраковали сценарий его давнего творческого партнера Джона Ходжа (сценариста "На игле"). При этом режиссер отказался раскрывать сюжет первоначального сценария и причины, по которым он не устроил Барбару Брокколи - главного продюсера последних фильмов о британском супершпионе.