Госдума обсудит борьбу с "билетной мафией" и правила показа нацистской символики

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором, основном чтении знаковый законопроект о борьбе с театральными спекулянтами, а в первом - поправки о правилах показа в кино нацистской символики.

Одна из инициатив вводит новые правила продажи и возврата билетов в театры, филармонии и на экскурсии. Предлагается запретить реализацию билетов по цене выше стоимости, указанной на билете, продавать билеты смогут только организации культуры либо уполномоченные ими лица на основании договора.

Ранее профильный комитет по культуре рекомендовал принять проект во втором чтении с рядом значимых поправок. Согласно одной из них, размер компенсации за возвращаемый покупателем билет будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта: если это не позднее чем за 10 дней до мероприятия, покупатель получит его полную стоимость. Не менее половины суммы будет компенсировано, если до спектакля осталось 5-10 дней, и лишь треть, если 3-5 дней. В случае возврата менее чем за три дня до покупатель рискует остаться ни с чем. В то же время зритель может рассчитывать на полную компенсацию в случае отмены, замены или переноса мероприятия самим учреждением культуры.

Если зритель пропустил мероприятие в связи со своей болезнью или смертью члена семьи (близкого родственника) и может подтвердить это документально, порядок возврата билета будет регулироваться подзаконными актами кабмина. Еще одна поправка решает вопрос "лишнего билета": в исходной редакции любая перепродажа билета грозила штрафом до 300 тыс. рублей, а обновленная версия документа допускает однократную продажу купленного для себя билета по цене, не превышающей указанный номинал. Кроме того, в театрах, филармониях и музеях появятся именные, а также невозвратные билеты - последнее коснется тех билетов, абонементов или экскурсионных путевок, которые продаются по льготам и акциям.

Также палата планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства при условии осуждения нацизма. Авторы - главы думских комитетов по безопасности и культуре Василий Писарев и Елена Ямпольская - указали на расхождения в законах "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Первый запрещает пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения, а вторым запрещается использование нацистской символики в любой форме. Как отмечала Ямпольская, если формально исполнять этот закон, "то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены".

Инициатива вносит в оба закона поправки, выводящие из-под запрета использование нацистской атрибутики (символики) в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями. Обязательным условием при этом останется "осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии", а также отсутствие признаков ее пропаганды или оправдания. В пакете с этим документом внесен законопроект, отменяющий в указанных случаях предусмотренное сегодня КоАП административное наказание за демонстрацию нацистской символики.