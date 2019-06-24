Пласидо Доминго исполнит главную партию в опере "Симон Бокканегра" в Мариинском театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Испанский певец Пласидо Доминго примет участие в проходящем в Мариинском театре международном фестивале "Звезды белых ночей", во вторник он исполнит на сцене Мариинский-2 заглавную партию в опере Джузеппе Верди "Симон Бокканегра", которой будет дирижировать Валерий Гергиев, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Пласидо Доминго исполнит 25 июня свою коронную партию дожа Венеции в опере "Симон Бокканегра". Певец неоднократно участвовал в нашем фестивале, а в "Травиате" он выступал не только как артист, но и как дирижер", - сказали в пресс-службе.

Партию Якопо Фиеско в "Симоне Бокканегра" исполнит еще один давний партнер петербургской труппы итальянский бас Ферруччо Фурланетто, участник аудиозаписей мировой оперной классики, выпускаемых Мариинским театром. В том числе он записал с Гергиевым диск с произведениями Модеста Мусоргского. В исполнительский ансамбль предстоящего спектакля войдут также солисты Ирина Чурилова, Отар Джорджикия, Роман Бурденко.

Музыка Джузеппе Верди занимает особое место в творчестве Пласидо Доминго. С именем Верди связано и первое выступление Доминго в Мариинском театре - в феврале 1992 года он выступил здесь в опере "Отелло" в ансамбле с петербургскими коллегами.

"Звезды белых ночей" - масштабный международный фестиваль искусств Петербурга, который проходит под руководством Валерия Гергиева уже в 27-й раз с приглашением выдающихся мастеров. Он начался 21 мая и завершится 21 июля. В нынешнем году в программу, помимо премьер мировой оперной классики, вошли и события Международного конкурса имени Петра Чайковского, и 29 июня здесь пройдет гала-концерт его новых лауреатов. На фестивале состоится также концерт лауреатов Международного конкурса имени Елены Образцовой. Памятный вечер пройдет в концертном зале 7 июля - в день 80-летия со дня рождения великой оперной певицы.