Reuters: по мотивам доклада спецпрокурора Мюллера представят пьесу и создадут комикс

По его данным, 20 актеров, в том числе Марк Хэмилл, Алисса Милано и Аннет Бенинг, примут участие в чтении пьесы сценариста Роберта Шенккана "Расследование: Поиск правды в десяти актах" (The Investigation: Search for the Truth in Ten Acts), которая является адаптацией 448-страничного доклада Мюллера.

Отмечается, что организатором постановки, которая будет представлена на суд зрителей только один раз, стала компания Law Works, которая видит своей целью просвещение американцев по вопросу объективности юридической системы США. Чтение запланировано на 21:00 по местному времени (04:00 вторника мск).

В настоящее время, указывает Reuters, также идет работа над комиксом по мотивам расследования Мюллера. Ожидается, что произведение "Доклад Мюллера: Графический роман" (The Mueller Report: Graphic Novel) будет опубликован в апреле 2020 года.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.