Люк Бессон 1 июля представит в Москве экшн-триллер "Анна"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон 1 июля привезет в Москву ленту "Анна", сообщил ТАСС во вторник представитель компании-прокатчика картины.

"1 июля в рамках российской премьеры экшн-триллер "Анна" представят режиссер и автор сценария Люк Бессон и исполнительница главной роли Саша Лусс", - сказал собеседник агентства. Фильм выйдет в российский прокат 11 июля.

"Анну" называют ремейком ленты "Никита". Также в фильме снимались Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи и Александр Петров. Действие картины, которая рассказывает про наемного убийцу, разворачивается в Москве в 1987 году.

Создатель "Пятого элемента", "Леона" и других фильмов уже не раз приезжал в столицу России. В частности, в 2010 году он был председателем жюри 32-го Московского международного кинофестиваля.