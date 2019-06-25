Тверской драмтеатр показал три спектакля на Всероссийском театральном марафоне в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Тверской театр драмы представил на сцене Ярославского государственного театра юного зрителя имени В. С. Розова три спектакля в рамках Всероссийского театрального марафона. Об этом ТАСС во вторник рассказала директор Ярославского ТЮЗа Наталия Прокина.

"23 июня Тверской академический театр драмы представил у нас первый спектакль - "12 стульев". Вчера был показан "Ужин дураков", сегодня - "Дачные истории". Это был последний спектакль в регионе в рамках Всероссийского театрального марафона. Спектакли тверского театра прошли очень хорошо, с интересом, под аншлаг", - сказала Прокина.

По ее словам, все спектакли - комедии, идеальный репертуар для лета. Артисты исполняли песни. "Тверской театр драмы произвел очень хорошее впечатление - слаженный, грамотный, талантливый. Мы очень подружились. И о репертуаре мы как-то очень быстро договорились - их предложения нас вполне устроили, это хорошие, качественные комедии", - добавила Прокина.

Марафон уже прошел в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, сейчас эстафету принимают театры Центрального федерального округа. 28 июня символ марафона будет передан от Ярославской области Москве. На столичных сценах будут представлены спектакли "Три медведя" Ярославского театра кукол и "Василий Теркин" Ярославского ТЮЗа.

"Театральный марафон - замечательное мероприятие, это возможность полномасштабных гастролей. Приятно общаться и видеть коллег, всегда есть чему учиться", - сказала Прокина.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабные из них - VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Специально для Театрального марафона народный художник России Андреи Ковальчук разработал символ в виде древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ.