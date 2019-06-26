Отреставрированный фильм Тарковского "Зеркало" выйдет в повторный прокат 4 июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Синематека журнала "Искусство кино" при поддержке киностудии "Мосфильм" запускают повторный прокат фильма Андрея Тарковского "Зеркало" (1974) в отреставрированной версии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Драма "Зеркало" режиссера Андрея Тарковского выходит в повторный прокат после реставрации 4 июля. Лента будет демонстрироваться на экранах 33 городов России. Спецпоказы пройдут в Санкт-Петербурге и Москве", - говорится в сообщении.

Специальные показы пройдут в кинотеатре "Аврора" (Санкт-Петербург) 2 июля и в кинотеатре "Октябрь" (Москва) 3 июля. После показов запланированы обсуждения картины.

"Самый личный и самый загадочный фильм Андрея Тарковского - "Зеркало". Центр его карьеры, зрелый и многослойный, поэтичный и прозаичный, фантасмагорический и не избегающий документальности. Нет сомнений, что зрители - впервые или вновь - будут зачарованы чистой и мощной магией, которая ощущается в каждом кадре "Зеркала", а также оценят реставрацию, сделанную специалистами "Мосфильма", - цитирует пресс-служба главного редактора журнала "Искусство кино" Антона Долина.

Картина рассказывает историю человека, который мучительно боится потерять любовь близких людей. Пытаясь сохранить семью, он обращается к самым сильным впечатлениям своего детства, стараясь в том, детском, мировосприятии найти оправдание своим сегодняшним переживаниям.

Главные роли в фильме исполнили Маргарита Терехова, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский, Филипп Янковский, Игнат Данильцев, Николай Гринько, Алла Демидова, Юрий Назаров, Анатолий Солоницын, Лариса Тарковская.