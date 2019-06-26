МХАТ им. Горького будет претендовать на статус национального театра

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Московский художественный академический театр им. Горького будет добиваться статуса национального театра. Об этом говорится в заявлении художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, размещенном в среду на сайте организации.

Ранее в соцсетях было распространено видеообращение некоторых артистов театра, которые требуют вернуть Татьяне Дорониной, оставившей в декабре 2018 году пост директора и худрука театра, ее прежние полномочия, в том числе влияние на репертуарную и художественную политику театра. По словам артистов, классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению театра.

"Наш театр должен априори иметь статус национального театра. И мы этого добьемся. Неуклюжие, как логически, так и эстетически, видеообращения пяти-шести актеров театра, среди которых один только что наказан за пьянство, другой - за публичный скандал и антисемитские высказывания, а остальные, видимо, просто не верят в свою творческую конкурентоспособность, не помешают нам добиться этой цели, реализовать эту миссию", - говорится в сообщении.

Согласно представленной в заявлении информации, по итогам первого полугодия 2019 года количество зрителей (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) выросло на 24%, а билетная выручка - более чем на треть (на 32 млн рублей).

В Министерстве культуры РФ ранее выразили надежду, что коллектив и руководство МХАТ им. Горького смогут найти взаимоприемлемое решение о репертуаре театра. В ведомстве напомнили, что Доронина является председателем художественного совета МХАТа, призванного влиять на репертуарную политику театра, поэтому Бояков "должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций".

О театре

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.