Причиной отмены выступления Пласидо Доминго в Мариинке стала "частичная потеря голоса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Певец Пласидо Доминго вынужден был отменить свое выступление в Мариинском театре из-за плохого самочувствия и частичной потери голоса. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-служба театра.

"Пласидо Доминго готовил свое выступление в опере "Симон Бокканегра" 25 июня в Мариинском театре и в том числе накануне спектакля участвовал в репетициях, все репетиции проходили успешно. Непосредственно перед спектаклем он принял решение об отмене своего выступления, в связи с резким ухудшением состояния здоровья - частичной потерей голоса", - рассказали в пресс-службе.

В связи с тем, что это решение было принято буквально перед выходом артистов на сцену, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев посчитал необходимым не формально оповестить зрителей (через официальный сайт театра или вывешивание объявления за несколько минут до начала спектакля), а лично обратиться с извинениями от лица артиста к зрителям, которые пришли на спектакль.

Как сообщили в пресс-службе, "в настоящее время Мариинский театр ведет переговоры с Пласидо Доминго о повторном визите в Санкт-Петербург и его выступлении в Мариинском театре в ближайшие месяцы. О дате выступления артиста будет сообщено дополнительно".

Заявления зрителей о возврате билетов в связи с заменой артистов в опере "Симон Бокканегра" принимались до окончания антракта спектакля 25 июня. О результатах рассмотрения поступивших заявлений все зрители будут своевременно проинформированы.

В партии Симона Бокканегра в тот же вечер на сцену вышел солист труппы Роман Бурденко. Спектакль прошел с большим успехом и завершился овациями.