В Лихтенштейне открылась выставка "Персоналии - Зураб Церетели"

ВАДУЦ /Княжество Лихтенштейн/, 26 июня. /ТАСС/. Государственный музей Лихтенштейна в Вадуце в четверг представил выставку "Персоналии - Зураб Церетели", приуроченную к 85-летию народного художника СССР, президента Российской академии художеств. Открытие посетили посол и консул РФ в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн Сергей Гармонин и Клаус Чучер, а также исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА), внук мастера Василий Церетели.

"Мне кажется, его работы перекликаются с [Нико] Пиросмани. Это чисто грузинское восприятие мира, сочность красок. Это действительно большой талант. Я несколько раз видел его выступления, его интервью, где он говорил, что не может не работать, постоянно что-то пишет, делает - и это прекрасно. Думаю, картины, представленные на выставке, одни из его лучших работ", - сказал ТАСС Гармонин.

Он отметил, что музей Лихтенштейна активно популяризирует российское и советское искусство. "Здесь были выставки и старых наших художников, и модернистов, и современных художников. Я очень благодарен директору этого музея Райнеру Фоллькоммеру, что он установил и поддерживает связь с лучшими музеями России", - добавил посол.

Василий Церетели поблагодарил организаторов выставки и напомнил, что осенью в Галерее Церетели в Москве откроется новая выставка мастера и пригласил собравшихся на ее открытие. "Мой дедушка хотел бы быть здесь, но не смог приехать <...> Вы строите мосты между Россией и миром", - считает он.

Персональная выставка Церетели проходит в княжестве впервые. В экспозиции, приуроченной к 85-летию мастера, представлены живописные работы и рисунки, чьи сюжеты основаны на традициях, фольклоре, мифах и религиозных мотивах. Среди работ - "Автандил идет на свидание", "Музыка", "Инесса, смотрящая вдаль", "Мирандела". Выставку можно будет увидеть до 29 сентября.

Юбилей художника

В юбилейный год художника его выставки проходят по всему миру. В частности, в начале года открылась экспозиция "Больше, чем жизнь" в галерее "Саатчи" в Лондоне. В нескольких залах представили около 100 картин, скульптур, книг с рисунками, эмалей, которые были созданы художником на протяжении творческого пути.

В мае в центре Гейдара Алиева в Баку началась выставка Церетели Possible Dimensions, которая продлится до 25 августа. Множество выставок состоится и в России - в Санкт-Петербурге, Тольятти, Самаре, Саратове, Подольске и других городах.

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси, в 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. В 1964 году начал работу в Институте этнографии и археологии Академии наук Грузии. Уже в конце 60-х - начале 70-х годов ярко проявил себя в монументальном искусстве.

В разное время руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах - главный художник МИД СССР, в 1980 - главный художник Олимпийских игр в Москве, в 1995 - худрук строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, с 1995 года - главный художник по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Скульптурные памятники работы Церетели установлены во многих странах - США, Великобритании, Испании, Японии, Уругвае, Франции и других. Среди основных работ - "Счастье детям всего мира" (Нью-Йорк, 1979), "Рождение нового человека" (Севилья, 1995), памятники-бюсты Льву Толстому и Юрию Гагарину (Монтевидео, 2000), памятник жертвам холокоста (Иерусалим, 2005), памятник бывшему премьер-министру Японии Итиро Хатояме (Токио, 2007), памятник отцам-основателям Евросоюза (Мец, 2012) и многие другие.

Церетели принадлежит инициатива создания и реализации масштабных музейных проектов - первого в России Музея современного искусства (Москва), в собрание которого Церетели передал свою личную коллекцию, музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств "Галерея искусств" и Государственного музея современного искусства Академии. Творчество художника отмечено высокими званиями и наградами разных стран мира.