"Союзмультфильм" планирует провести аукцион в поддержку ветеранов киностудии в этом году

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Аукцион, средства которого пойдут в благотворительный Фонд поддержки ветеранов и молодых режиссеров "Союзмультфильма", пройдет в этом году. Об этом сообщила в четверг председатель правления "Союзмультфильм" Юлиана Слащева на конференции DreamTeam Forum в "Цифровой деловом пространстве" на Покровке.

"Мы создали благотворительный Фонд поддержки ветеранов и молодых режиссеров "Союзмультфильма" и сегодня помогаем им, потому что большинство людей, создавших "золотую коллекцию" когда-то, живут за чертой бедности, им не на что купить лекарства, часто нет элементарно сиделки, которая нужна. Сегодня эти нужды финансируем мы через фонд, чтобы тем, кто создал это наследие, помогли обеспечить хоть какую-то помощь. Деятельность фонда пока осуществляется за счет моих личных вложений и денег, которые мы привлекли, когда провели аукцион копий кукол, снимавшихся в мультфильмах, и рисунков в декабре. Плюс я надеюсь, что еще пойдут какие-то меценатские вложения, я этим тоже занимаюсь, в этом году мы сделаем новый аукцион. Нам нужно не так и много, людей, создававших "золотую коллекцию" осталось порядка 70-80 человек, и мы адресно пытаемся им помочь", - сказала она.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики.

Масштабная конференция о создании успешных бизнес-команд DreamTeam Forum проходит 27 июня в Москве. На сессиях выступают профессионалы из области политики, бизнеса, спорта и сферы управления, к участию в сессиях приглашены спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, гендиректор "Вымпелком" Василь Лацанич, советский и российский хоккеист, государственный деятель Вячеслав Фетисов, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, советский и российских альтист, дирижер Юрий Башмет и другие.