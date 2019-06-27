Разложившего в обратном порядке ноты на конкурсе имени Чайковского сотрудника уволили

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Администрация Государственного Академического Симфонического Оркестра России имени Е.Ф. Светланова (ГАСО) уволила работника, разложившего в неправильном порядке ноты перед выступлением участника конкурса имени П.И. Чайковского по специальности "Фортепиано" Ань Тяньсю.

"В связи с грубейшей ошибкой работника ГАСО имени Е.Ф. Светланова 25 июня перед выступлением участника конкурса имени П.И. Чайковского по специальности "Фортепиано" Ань Тяньсю артистам оркестра и дирижеру ноты произведений П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова разложили в обратном порядке - отличном от порядка, заявленного участником. Администрацией ГАСО имени Е.Ф. Светланова в связи с данным грубейшим инцидентом принято решение отстранить работника от дальнейшей работы", - говорится в сообщении на сайте конкурса.

Представителю Китая было предложено повторить свою программу. Однако Тяньсю официально отказался.

ХVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания - с 18 по 27 июня. В нынешнем смотре впервые, помимо пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов, соревнуются исполнители на деревянных и медных духовых инструментах.