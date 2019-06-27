Израильская певица Нетта приедет в Москву на фестиваль Europa Plus Live

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Победительница "Евровидения-2018" израильская певица Нетта Барзилай выступит на фестивале Europa Plus Live в Москве 27 июля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе "Европейской медиагруппы" (ЕМГ).

"На сцену Europa Plus Live выйдут самые популярные зарубежные и российские исполнители: Don Diablo, Netta, Maruv, Shanguy, Mohombi, Arash, Vanotek, Arnon, Звонкий, Мари Краймбрери, Tim3bomb, Елка, BURITO, Zivert, Artik&Asti, Ilkay Sencan, Елена Темникова, Юлианна Караулова, Rompasso, Макс Барских и многие другие", - рассказали в пресс-службе.

Директор эфира Europa Plus Данила Литвинский отметил, что организаторы стараются соблюдать паритет иностранных и российских исполнителей. На сцену "Лужников" выйдут более 20 хедлайнеров. "Особенностью этого года является то, что почти всех диджеев мы приглашаем вместе с вокалистами, которые эти треки записывали - публика сможет не только потанцевать под диджей-сеты, но и увидеть артистов лично", - добавил он.

Двадцатипятилетняя Нетта Барзилай получила путевку на Евровидение благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. Певица служила в Израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном лагере для молодых музыкантов. В 2016 году Нетта выступила соосновательницей ансамбля The Experiment. Победу на "Евровидении" Нетта одержала с песней Toy.