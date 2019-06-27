Лучшим среди пианистов на Конкурсе им. Чайковского стал Александр Канторов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пианист Александр Канторов из Франции стал обладателем первой премии ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Об этом сообщил в четверг председатель жюри специальности, народный артист России Денис Мацуев по итогам третьего тура смотра в Большом зале Московской консерватории.

"Первая премия - Александр Канторов", - объявил Мацуев.

22-летний Александр Канторов обучается во французской частной консерватории Ecole Normale de musique de Paris. Концертную деятельность начал в 16 лет с фестиваля "Безумный день" в Нанте и в Варшаве, где выступал с оркестром Sinfonia Varsovia. С тех пор сотрудничает со многими оркестрами, выступает на сценах ведущих концертных залов: Концертгебау в Амстердаме, Концертхаус в Берлине, Парижской филармонии и других.

В качестве награды лауреат получит $30 тыс. и золотую медаль. Вторую премию ($20 тыс.) и серебряную медаль присудили Дмитрию Шишкину из России и японцу Мао Фудзита, третью ($10 тыс.) и бронзовую медаль разделили россиянине Алексей Мельников и Константин Емельянов, а также американец Кеннет Броберг.

Четвертая премия досталась китайцу Тяньсю Аню, жюри также присудило ему спецприз "за самообладание и мужество". На его выступлении в финале артистам оркестра и дирижеру ноты произведений Петра Чайковского и Сергея Рахманинова разложили в обратном порядке - отличном от порядка, заявленного участником, что привело к заминке. Ему официально предложили повторить выступление, но он отказался.

Пятая и шестая премия среди пианистов присуждены не были. К конкурсу были допущены 25 пианистов, в финал прошли семеро.

"Конкурс Чайковского подтвердил свой высочайший уровень. Каждый из участников показал феноменальный класс, - подчеркнул Мацуев. - Финалисты, вы все - герои, вы все - звезды. Я не назвал бы нас жюри, мы все - ваши большие поклонники, ваши большие фанаты".

О конкурсе

Международный конкурс им. Чайковского проводится раз в четыре года. 16-я по счету "музыкальная олимпиада" проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания завершились в четверг. Церемония награждения лауреатов состоится 28 июня, в тот же день они выступят в московском концертном зале "Зарядье", 29 мая - в "Мариинский-2" в Петербурге.