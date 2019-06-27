Голодец: конкурс Чайковского вновь доказал свою важность для развития музыки в мире

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Международный конкурс имени П. И. Чайковского, который в 16-й раз проводится в Москве и Санкт-Петербурге, вновь подтвердил статус двигателя мировой музыкальной культуры. Такое мнение на вручении премий конкурса в номинации "Скрипка" выразила ТАСС вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Конкурс Чайковского в очередной раз доказал, насколько он важен для развития музыкальной культуры во всем мире. Появление новых звезд - это двигатель музыкального исполнительского искусства", - сказала она.

По ее словам, в этом году уровень конкурса был удивительным. "Я знаю, насколько тяжело жюри по разным специальностям продолжать совещаться и приходить к оценке того или иного лауреата, кто достоин первой премии, но меня очень радует то, что я слышу публику, как она реагирует на объявление", - отметила Голодец. Она добавила, что жюри ни разу не пошло на компромисс, что стало "самым главным результатом конкурса".

Конкурс им. Чайковского проходит с 17 по 29 июня, конкурсные испытания - с 18 по 27 июня. В нынешнем смотре впервые, помимо пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов, соревновались исполнители на деревянных и медных духовых инструментах.