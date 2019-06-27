В МХАТ имени Горького назвали вероятные мотивы авторов обращения в поддержку Дорониной

Ранее в соцсетях было распространено видеообращение некоторых артистов театра, которые требуют вернуть Татьяне Дорониной, оставившей в декабре 2018 году пост директора и худрука театра, ее прежние полномочия. По словам артистов, классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению театра.

"Думаю, люди, которые это сказали, движимы какими-то личными амбициями и интересами и совершенно не понимают при этом течений общего дела. Заявления эти, очевидно, были связаны с процессом подписания контрактов по переустройству внутреннего распорядка, которое сейчас в штатном режиме происходит в театре", - сказал он.

По его словам, привлекать внимание к театру в таком контексте "совершенно не умно". "Инициировать разговоры о театре нужно иначе: играя спектакли, решая творческие задачи. <...> Если артистов что-то не устраивает, нужно прийти с этой проблемой к руководству, разговаривать, получать объяснения. Но никак не позволять себе огульно говорить о том, чего в действительности нет, чтобы не подогревать к театру нездоровый интерес", - сказал режиссер.

Пускепалис также добавил, что право Дорониной влиять на процессы в театре не ущемляется. "Все наши движения согласованы. Все, что делается нами в театре по отношению к прошлому, настоящему и будущему МХАТа, ни в коем случае не умаляет ни одной из заслуг Татьяны Васильевны по его сохранению. Нам нужно двигаться дальше, вперед, и мы все это прекрасно понимаем", - подчеркнул он.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ имени Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.