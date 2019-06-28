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Кинотеатр под открытым небом появится на Елисейских Полях

Гигантский экран установят на площади Шарля де Голля перед Триумфальной аркой

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Главный проспект французской столицы - Елисейские Поля - вновь превратится в огромный кинотеатр под открытым небом. Специальный сеанс пройдет 7 июля, сообщила газета Ouest-France.

Для кинопоказа на площади Шарля де Голля перед Триумфальной аркой будет установлен гигантский экран, а на самом проспекте в несколько рядов расставят 1750 шезлонгов.

По словам организаторов, идея показа фильмов на Елисейских Полях была навеяна американскими кинотеатрами под открытым небом.

В преддверии киносеанса на главной авеню Парижа с 30 июня по 3 июля во Франции также пройдет традиционный Праздник кино, который в этом году отмечает свое 35-летие. Парижане и гости столицы всего за  €4 смогут посетить любой кинотеатр, участвующий в акции. 

В прошлом году в рамках акции кинотеатры страны приняли 2,7 млн человек. Всего же с момента проведения первого Праздника кино билетами со скидкой воспользовались около 83 млн человек.

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