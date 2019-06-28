Голодец и Гергиев вручили награды лауреатам Конкурса им. Чайковского

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сопредседатели оргкомитета ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского вице-премьер Ольга Голодец и народный артист России Валерий Гергиев и члены жюри в пятницу вручили премии, медали и дипломы лауреатам смотра. Церемония награждения прошла в Доме Пашкова в Москве.

"Звание лауреата накладывает на вас очень серьезные обязательства, потому что в дальнейшем в своей карьере вы всегда будете указывать: "победитель Конкурса Чайковского", - обратилась Голодец к музыкантам. - И мне хочется, чтобы ваша музыкальная карьера, ваша музыкальная профессиональная жизнь была достойна вашей премии. Успехов вам".

Гергиев призвал лауреатов "высоко нести флаг Конкурса им. Чайковского" на всех сценах мира.

"Играйте, пойте, получайте огромное удовольствие, совершенствуйте свое мастерство, любите музыку, концентрируйтесь на подготовке. Мы всегда будем рядом", - добавил он.

Лучшие из лучших

В этом году на смотр подано рекордное количество заявок - 954 из 58 стран мира. Лауреатами премий I-VIII категорий стали 45 музыкантов из 19 стран мира. "Восемь человек по разным специальностям получили первую премию", - подчеркнула Голодец, отметив высокий профессиональный уровень всех конкурсантов.

Обладателем первой премии среди пианистов стал Александр Канторов из Франции, по специальности "Скрипка" - россиянин Сергей Догадин. Жюри специальности "Виолончель" присудило главную награду Златомиру Фангу из США. Среди певцов эксперты отметили грека Александроса Ставракакиса (в мужской подкатегории) и россиянку Марию Баракову (в женской).

Специальности "Деревянные духовые" и "Медные духовые" в этом году были представлены на конкурсе впервые. Жюри отметило российского флейтиста Матвея Демина, валторниста из Китая Юна Женга и исполнителя на тромбоне Алексея Лобикова из России. Спецприз "Памяти Дмитрия Хворостовского" присужден российскому певцу Владиславу Куприянову, а "за самообладание и мужество" - пианисту из Китая Тяньсю Ань.

Суммы премий составили от 2 до 30 тыс. долларов. Среди обладателей первых наград по всем специальностям может быть объявлен только один обладатель гран-при размером 100 тыс. долларов. Его имя станет известно на гала-концерте лауреатов в "Мариинский-2" в Санкт-Петербурге 29 июня.

Международный конкурс им. Чайковского проводится раз в четыре года. Шестнадцатая по счету "музыкальная олимпиада" проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания завершились 27 июня. В пятницу лауреаты впервые выступят вместе на сцене московского зала "Зарядье".