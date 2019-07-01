В поисках заброшенной видеокассеты. Тест об Индиане Джонсе

По сюжету Индиане Джонсу сегодня исполняется 120 лет. Он — искатель приключений, археолог, обаятельный, харизматичный герой, которого не остановит ничто на пути к цели. С 1981 года вышло четыре фильма об Индиане, и во всех главную роль исполнил американский актер Харрисон Форд. На 2021 год запланирован выход пятой части. Проверьте, что вы помните о фильмах об Индиане.