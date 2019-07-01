{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В поисках заброшенной видеокассеты. Тест об Индиане Джонсе

Кадр из фильма "Индиана Джонс и храм судьбы"
© Paramount/Getty Images
Проверьте, хорошо ли вы помните культового киногероя

По сюжету Индиане Джонсу сегодня исполняется 120 лет. Он — искатель приключений, археолог, обаятельный, харизматичный герой, которого не остановит ничто на пути к цели. С 1981 года вышло четыре фильма об Индиане, и во всех главную роль исполнил американский актер Харрисон Форд. На 2021 год запланирован выход пятой части. Проверьте, что вы помните о фильмах об Индиане.

Теги
Спилберг, СтивенФорд, ХаррисонЛукас, Джордж
Летняя Театральная школа на черноморском побережье Грузии собрала около 70 участников
В ней приняли участие молодые актеры из Армении, Азербайджана, Молдавии, Украины, Грузии, России, а также Гарвардского университета
Читать полностью