В Калининграде открылась выставка участников Международной янтарной биеннале из 11 стран

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Конкурсная выставка работ более 100 художников по янтарю из 11 стран открылась в пятницу в Калининграде на Восьмой международной биеннале авторских работ из янтаря "Алатырь 2019", сообщили ТАСС в пресс-службе Музея янтаря, который выступает организатором этого культурного проекта.

"Для выставки-конкурса, темой которого стала ботаника - наука о растениях, членами международного жюри были отобраны около 220 оригинальных работ более 100 художников 11 стран: России, Германии, Дании, Китая, Латвии, Литвы, Польши, Франции, Финляндии, Эстонии и Японии", - рассказала пресс-секретарь музея Марина Кузнецова.

Она отметила, что ботаника, предложенная в этом году художникам-янтарщикам в качестве конкурсной темы, "объясняется и растительным происхождением янтаря, и хранимыми этим "солнечным" камнем через естественные включения-инклюзы древних представителей флоры и фауны, сведениями о растительном мире нашей планеты, существовавшем 45-50 млн лет назад при появлении этого балтийского самоцвета". Плюс известный исторический факт: период расцвета художественной обработки янтаря совпал с развитием художественного стиля барокко, известного разнообразными роскошными живописными растительными орнаментами.

В какой мере художникам удалось продемонстрировать в своих изделиях многообразие флоры на планете, использовать в работах различные растительные мотивы, существующие в мировом искусстве и национальных художественных традициях, первыми оценили члены международного жюри во главе с Анждеем Шадковским - художником, преподавателем дизайна в политехническом университете в польском Лодзе. Он и его именитые коллеги - мастера из России, Германии, Италии, Литвы на открытии выставки назвали победителей конкурса.

Их единогласным решением Гран-при удостоена художница из Вильнюса Довиле Жидялене, представившая на конкурс оригинальные броши "Триптих", выполненные из серебра, меди и янтаря. Лауреатами в трех основных номинациях - "Мастерство", "Создание художественного образа", "Новаторство" - соответственно стали калининградка Наталья Алмазова за эксклюзивную работу "Утренний аромат", Метте Соабю из Дании - за ожерелье с названием "Древние Цветы" и Ма Юйсянь из Китая - за браслет "Синь Цзин" (Сердце Книга). Награды и специальные призы членов жюри вручены также большой группе и других участников конкурса.

Международная биеннале авторских работ из янтаря "Алатырь", проходящая раз в два года - программный проект Калининградского областного Музея янтаря. Он включает в себя конкурс работ мастеров по янтарю, выставки, а также образовательную программу для учащихся художественных учебных заведений, научно-практическую конференцию публичные лекции известных художников, искусствоведов, реставраторов и экспертов. Известно, что в Калининградской области, в районе поселка Янтарный на побережье Балтийского моря сосредоточено более 90% мировых разведанных запасов янтаря-сырца, возраст которого 50 млн лет. Добычу его (от 350 до 500 т ежегодно) ведет янтарный комбинат.