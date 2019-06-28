Музыканты из Великобритании, Израиля и Кореи откроют фестиваль "Дикая Мята" под Тулой

ТУЛА, 28 июня. /ТАСС/. Группа Cut"N"Bass из Израиля, Sister Bliss - основательница британской группы Faithless и диджей KIRARA из Кореи откроют ночную программу музыкального фестиваля "Дикая мята", стартовавшего в пятницу в Алексинском районе Тульской области. За три дня российские и зарубежные исполнители дадут на этой площадке около 100 концертов, сообщили ТАСС в пресс-центре фестиваля.

"Одним из самых ожидаемых событий на электронной сцене "Дикой Мяты" станет Faithless DJ Set - выступление Sister Bliss, основательницы Faithless, со специальной программой. Также в эту ночь на сцену поднимется KIRARA - одна из самых популярных корейских диджеев. Это будет ее первое выступление в России. Закроет первую ночь фестиваля группа Cut"N"Bass - яркий представителей андеграунд-сцены Тель-Авива", - отметили в пресс-центре.

В ночь на воскресенье на фестивале запланировано выступление Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум", а также петербургского электронного проекта Нейромонах Феофан. Среди участников трехдневной программы заявлены Primal Scream, "Мумий Тролль", Дельфин и Баста, электронное шоу Faithless DJ Set, Нейромонах Феофан, Alai Oli, The Hatters, "Кирпичи", Dubioza Kolektiv, участница шоу "Голос" Анна Пингина. "Всего за три фестивальных дня пройдут около 100 концертов", - отметили в пресс-центре фестиваля.

Наибольшее количество зрителей ожидается из Москвы, Московской, Калужской и Тульской областей. "Мы продаем для единовременного посещения 20 тыс. билетов, столько же зрителей и ожидаем, уже продано в районе 16 тыс. билетов ", - сказал ТАСС продюсер фестиваля Андрей Клюкин

Он также отметил, что, несмотря на прогнозируемую непогоду, программа фестиваля меняться не будет. "Погода для нас вполне рабочая, необходимые комфортные условия для зрителей уже созданы и поддерживаются. Мы завозим гравий, отсыпаем подъездные пути, пешеходные дорожки, чтобы их не размыло дождем, увеличили в два раза количество точек бесплатной раздачи горячей воды", - добавил Клюкин.

"Дикая Мята" - крупный мультиформатный музыкальный фестиваль. В 2019 году он состоится в одиннадцатый раз. Первые три года проходил в Тропаревском парке в Москве, в 2009 году - на Таманском полуострове, с 2011 года - в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года - в Тульской области.