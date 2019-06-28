Лауреаты конкурса им. Чайковского выступили в Москве с Гергиевым и оркестром Мариинки

"Сегодняшний концерт - один из двух, которые покажут Москве, Санкт-Петербургу и всему миру (у нас трансляция на 188 стран) победителей ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского", - подчеркнул в начале вечера маэстро Гергиев и напомнил, что на концерте в "Мариинском-2" 29 июня будет представлен обладатель гран-при конкурса. "Я надеюсь, что мы по-настоящему оценим талант и мастерство тех новых музыкантов, которые с блеском проходили испытания в эти почти две недели в Москве и Санкт-Петербурге", - добавил он.

Оргкомитет конкурса получил 954 заявки. Лауреатами премий I-VIII категорий объявлены 45 музыкантов из 19 стран мира. Имена победителей стали известны в ночь на пятницу. 16 из них и обладатель спецприза "Памяти Дмитрия Хворостовского" приняли участие в московском концерте, в программу которого вошли как сочинения Петра Ильича Чайковского, так и других великих композиторов России и зарубежья: Иоганна Себастьяна Баха, Рейнгольда Глиэра, Рихарда Вагнера, Никколо Паганини, Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна и других.

Для гостей концерта выступили лауреаты первой премии по специальностям "Виолончель", "Скрипка", "Сольное пение" среди мужчин и женщин, "Фортепиано", а также по впервые представленным на нынешнем конкурсе - "Деревянные духовые" и "Медные духовые". Греческому певцу Александросу Ставракакису, пианистам Александру Канторову из Франции и россиянину Дмитрию Шишкину пришлось повторно выйти на поклон - такими продолжительными были овации. Крики "браво" следовали почти за каждым выступлением.

Гергиев пообещал участвовать в судьбе лауреатов. "Я с большим вниманием буду не только следить за музыкантами, но и думать о том, чтобы в ближайшие годы их творческая судьба складывалась максимально интересно по всему миру: и в Азии (Южной Корее, Японии и Китае), и в Европе, и в Северной Америке. То есть конкурс не заканчивается сегодня-завтра, это начало большого пути для победителей, для тех, кто очень интересно заявил о себе", - подчеркнул маэстро.

Международный конкурс им. Чайковского проводится раз в четыре года. Шестнадцатая по счету "музыкальная олимпиада" проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня. Конкурсные испытания завершились 27 июня, их трансляция собрала рекордное количество просмотров - около 16 млн в 190 странах.