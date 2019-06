СМИ: выпущена новая песня в исполнении Уитни Хьюстон

Оригинальная песня появилась в 1986 году. Через четыре года Хьюстон записала свою версию этой композиции. Она должна была войти в ее третий альбом I’m Your Baby Tonight (1990), но от этой идеи в итоге отказались - из уже популярной тогда певицы не хотели делать исполнительницу песен других музыкантов. "Запись была выпущена только в качестве бонус-трека в Японии", - цитирует журнал слова американского продюсера, друга и духовного наставника Хьюстон Клайва Дэвиса.

Спустя годы компания, к которой после кончины певицы отошли авторские права на ее произведения, и звукозаписывающая студия RCA Records решили порадовать поклонников Хьюстон новой композицией. Обработкой записи 1986 года занялся норвежский диджей и продюсер Kygo. "Я пытался добиться того, чтобы песня звучала так, как ее исполнила бы она, но [добавив при этом] что-то из моего стиля", - заявил он Rolling Stone.

"В первую очередь мы хотим напомнить людям, почему они влюбились в Уитни", - сказала журналу Пэт Хьюстон, жена брата певицы, занимающаяся вопросами управления ее наследием.

Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в Лос-Анджелесе. 48-летняя певица была найдена мертвой в ванне в своем гостиничном номере. По данным следствия, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности после употребления кокаина.

Наибольшую известность ей принесли композиции I Will Always Love You, Run To You, All The Man That I Need и I Have Nothing. Исполнительница была удостоена шести премий Grammy. Хьюстон также запомнилась своими киноролями в фильмах "Телохранитель", "В ожидании выдоха" и других.