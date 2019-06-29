Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге собрал 300 тыс. зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь с 28 на 29 июня, посетили 300 тыс. зрителей Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram в субботу.

Ранее директор фестиваля Евгений Горенбург сообщал, что в этом году на Ural Music Night ожидается порядка 250 тыс. зрителей.

"Ночь музыки" в Екатеринбурге - пожалуй, самое мощное событие лета. 300 тыс. зрителей, сотни музыкантов и десятки площадок. Весь город поет, танцует и играет", - написал глава региона, отметив, что Ural Music Night стал событием мирового уровня.

Ранее сообщалось, что из-за сильной давки на одной из площадок фестиваля был приостановлен концерт одного из хедлайнеров мероприятия рэпера Хаски. По той же причине было отменено выступление еще одного артиста - ЛСП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, информации о пострадавших в результате давки не поступало.

"Данных о пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Ural Music Night - крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2018 году его посетили около 200 тыс. человек, мероприятие вышло на международный уровень, на 100 его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран. Данный проект стал лауреатом премии bema 2018 в номинации "Лучший проект, проводимый не в Москве". В 2018 году мероприятие посетили около 200 тыс. человек, на 100 его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран.