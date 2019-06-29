Архангельский театр кукол за неделю представил две премьеры для детей

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июня. /ТАСС/. Архангельский театр кукол представил две премьеры спектаклей в течение недели. В субботу состоялся первый показ постановки "Царь Пузан" по сказке Корнея Чуковского, ранее - спектакля "Каштанка" по рассказу Антона Чехова.

"Театр кукол представил две премьеры. В эту субботу спектакль "Царь Пузан" по малоизвестной сказке в прозе Корнея Чуковского. Это пересказ английской сказки, но он авторский, в нем хорошо чувствуется стиль Чуковского. В спектакле участвуют и люди, и куклы. До этого мы показали премьеру спектакля "Каштанка" по известному рассказу Чехова", - рассказала ТАСС заведующая литературной частью театра Светлана Логинова.

"Царь Пузан" и "Каштанка"

Спектакль "Царь Пузан" поставили лауреаты "Золотой маски" режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев и художник-постановщик также из Санкт-Петербурга Алевтина Торик. "Очень нарядное оформление спектакля, - отметила Логинова, - сделано в стиле барокко". Кукол в спектакле две, в том числе сам царь Пузан, а актеры изображают народ и великана Ермолая. "Великан у нас не такой страдающий, как в сказке", - добавила собеседница агентства.

Спектакль "Каштанка" поставлен силами архангельского театра: режиссер Нина Туманова, инсценировку написала Валентина Родькина. "Это спектакль, выросший в нашем театре, - пояснила Логинова, - наш заведующий музыкальной частью Александр Яничек написал музыку к "Каштанке". Чехова ставить трудно, у него постоянно игра нюансов, переходов. По отзывам зрителей, спектакль получился живой, объемный, и он "дышит".

Обе постановки предлагаются для детей с шести лет, но на "Каштанку", как говорит собеседница агентства, театр рекомендует приходить с восьми лет. "В нем есть тема смерти и тема одиночества, - сказала она. - Помните, когда клоун остается один, когда Каштанка вернулась к прежним хозяевам? Мы это показываем, и это производит огромное впечатление на детей".

После реконструкции

Как рассказал ТАСС директор театра Владимир Морозов, эти премьеры - первые в этом сезоне. "В ноябре премьера спектакля для взрослых должна состояться "Золоченые лбы" по Борису Шергину, и в декабре еще одна премьера будет для детей - новогоднее представление. Кроме того, мы задумали как минимум еще три названия <...>. Это для литературно-театральной гостиной, они у нас внеплановые", - пояснил Морозов.

Театр еще продолжает "обживать" реконструированное здание. Реконструкция продолжалась три года, театр выехал из здания в мае 2015 года, вернулся в августе 2018 года. На разработку проектной документации, строительство пристройки сценическо-зрительного комплекса и реконструкцию старого здания из федерального и областного бюджетов было выделено около 620 млн рублей.

Старое здание 1935 года постройки было полностью реконструировано, было переделано все, в том числе сделаны железобетонные перекрытия. Сейчас в нем расположены административные и производственные помещения: цеха, мастерские. Зрительные залы на 208 и 122 места теперь расположены в новом здании, где есть вся инфраструктура для зрителей, в том числе для маломобильных групп населения.

Как воссоздать спектакль

В течение трех лет театр кукол работал на неприспособленных площадках: в центре "Патриот" и историческом особняке "Марфин дом". "В "Марфином доме" показывали небольшие спектакли, потому что там небольшой зал без света. Что могли, вытаскивали на сцену "Патриота", но там были большие проблемы и со светом, и с теплом, потому что там шел ремонт. А так мотались по клубам, по гастролям, по выездным площадкам, - рассказал Морозов. - Реквизит и кукол хранили на дальних складах, по всему городу было разбросано, нам было сложно собраться, чтобы провести какое-то мероприятие. Очень боялись, когда уходили на реконструкцию, что мы растеряем коллектив, но практически никто не ушел".

Сейчас коллектив возвращает прежние спектакли на сцену: всего постановок около 50. По словам Морозова, это длительный процесс, потому что площадка новая, и каждое представление нужно адаптировать. "Самое меньшее неделю занимает перенос идущего спектакля: помимо того, что актерам надо вспоминать и репетировать, надо вновь выстраивать свет, его записывать на программу, как и звук, - рассказал директор театра. - А некоторые спектакли, как например, "Петербургские сновидения", мы больше двух недель репетировали, потому что он сложный по свету, и актерски сложный, он идет три часа с двумя антрактами, там очень много кукол, а актеры его три года не играли".

Планы на будущее

Восстанавливаются не только спектакли, но и околотеатральная жизнь. "Будет гостиная литературно-театральная, хотим возродить, где будут малые формы и для взрослых, и малышей, где будут мероприятия, может, спектакли небольшие домашних театриков. Все в планах в этом году, до конца года начать эту работу", - пояснил Морозов.

Возрождается работа клуба ТОЛК: его название расшифровывают или как Театральное или Тайное общество любителей кукол. "Оно существует уже 35 лет. Мы стараемся целенаправленно работать с семьей, ТОЛК именно семейный клуб, чтобы ходили всей семьей, - рассказал собеседник агентства. - Различные мероприятия, помимо спектаклей: новогодние балы, открытие толкового сезона, закрытие толкового сезона проводим, они делают поделки, сочинения пишут, задания выполняют на тему спектаклей, у них своя интересная жизнь".

Театр возобновляет обменные гастроли и участие в фестивалях. "В планах у нас обменные гастроли с Петрозаводским театром кукол в октябре, они будут проводиться в рамках федеральной программы "Большие гастроли", мы получили финансовую поддержку на проведение гастролей. Еще у нас в повестке два фестиваля: в июле в Абакане эколого-этнографический фестиваль, они пригласили персонально наш спектакль "Волшебное кольцо", потому что там северные мотивы, есть этническая самобытность. И этот же спектакль мы повезем в Мурманск на фестиваль театров кукол Баренцева региона. Это будет в сентябре", - добавил Морозов.