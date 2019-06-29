Балет Большого театра на гастролях в Австралии блеснул "Драгоценностями" Джорджа Баланчина

БРИСБЕН /Австралия/, 29 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Балет Большого театра, продолжающий гастроли в крупнейшем австралийском городе Брисбене, в субботу впервые представил австралийским зрителям балет Джорджа Баланчина "Драгоценности". Выступления прославленной российской труппы с успехом проходят здесь с 26 июня, триумфально открывшись легендарным "Спартаком" в постановке Юрия Григоровича.

"Уже состоялось три показа "Спартака" с разным составом исполнителей, и все три спектакля нас принимали австралийцы фантастически", - поделился в беседе с ТАСС руководитель балетной труппы ГАБТ Махар Вазиев. Он добавил, что "Спартак" будет представлен еще пять раз до окончания гастролей, которые завершатся 7 июля.

"Было решено, что как раз в середине двухнедельного тура мы представим второй спектакль, включенный в гастрольную афишу, а конкретно - балет Джорджа Баланчина "Драгоценности", - продолжил Вазиев. Он напомнил, что этот балет Баланчин сочинил для своей труппы - Нью-Йорк Сити балета, премьера состоялась 13 апреля 1967 года. С тех пор он обошел многие сцены мира и неизменно пользовался громким успехом. В репертуаре ГАБТ "Драгоценности" значатся с 5 мая 2012 года, уточнил Вазиев.

Он отметил, что балет состоит из трех частей, обозначенных названиями драгоценностей. Считается, что каждый камень символизирует один из трех этапов жизненного и творческого пути балетмейстера Баланчина. Так, "Изумруды" на музыку Габриэля Форе отражали изысканность и элегантность Франции, присущие также французской балетной школе. "Рубины" на музыку Игоря Стравинского отдавали дань острым синкопированным ритмам Америки с ее Бродвеем, а "Бриллианты" на музыку Петра Чайковского стали ностальгическим воспоминанием о кристальной чистоте школы императорского петербургского балета.

Первый показ "Драгоценностей" в исполнении балета Большого театра, состоявшийся сегодня в зале Лирического театра Квинслендского центра искусств, вмещающем 2100 зрителей, собрал аншлаг. И как только раздвинулся занавес, зрители буквально ахнули от открывшейся их взору красоты. Сначала, затаив дыхание, любовались "Изумрудами", после антракта внимательно разглядывали "Рубины", а в финале пришли в восторг от великолепия "Бриллиантов".

"Исполнителями главных партий в сегодняшнем спектакле стали Ксения Жиганшина, Анастасия Денисова, Фуад Мамедов, Давид Мотта Соарес, Дарья Хохлова, Елизавета Крутелева, Денис Захаров, Екатерина Крысанова, Артем Овчаренко, Ольга Марченкова, Алена Ковалева и Якопо Тисси", - перечислил руководитель балета ГАБТ. Он сообщил, что за время австралийских гастролей "Драгоценности" покажут еще четыре раза.

Во имя дружбы России и Австралии

Как ранее заверил ТАСС директор Квинслендского центра искусств Джон Котзас, "аншлаг гарантирован всем гастрольным спектакля Большого балета, билеты на которые практически полностью раскуплены". По его словам, чтобы увидеть московских танцовщиков, в Брисбен приедут зрители из Сиднея, Мельбурна и многих других городов Австралии, а также соседних стран.

Собеседник агентства напомнил, что ровно шесть лет назад Большой балет впервые был на гастролях в Брисбене. "Тогда привезли два масштабных балета - "Корсар" и "Светлый ручей", успех которых был фантастический",- сказал Котзас, добавив, что "на этот раз будут показаны еще два великих балета - "Спартак" и Драгоценности".

По его подсчетам, в общей сложности за время гастролей Большого театра его спектакли посмотрят 22 тыс. зрителей. К тому же значительно увеличить аудиторию - примерно на 15 тысяч человек - поможет прямая трансляция "Спартака", которая состоится 6 июля в 9 культурных центрах штата Квинсленд. Примечательно, что вход на просмотр будет бесплатным.

Со своей стороны, посол РФ в Австралии Алексей Павловский сказал ТАСС, что "Большой театр в очередной раз производит сенсацию в Австралии и прекрасно представляет Россию". "Такие гастроли, как эти, вносят огромный вклад в сближение наших стран", - считает дипломат. Лично от себя он добавил, что очень любит Большой театр. "В студенческие времена мы стремились "стрельнуть" лишний билетик, и мне, например, повезло, потому что я видел на сцене великую Плисецкую, а сейчас, уже будучи послом, специально прилетел из Канберры (столица Австралии - прим. ТАСС) в Брисбен, чтобы увидеть Большой театр", - сказал он.

Гастроли Большого театра посетила также премьер-министр штата Квинсленд Анастасия Палащук. В воскресенье, 30 июня, губернатор штата Квинсленд Пол де Джерси дает прием в честь балета Большого театра.

Что касается дальнейших планов сотрудничества, то, как сообщил директор Квинслендского центра искусств, переговоры о новых гастролях уже ведутся. Предполагается, что в следующий раз Большой балет также привезет в Брисбен два знаковых спектакля своего репертуара.