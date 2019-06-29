Минкультуры: Нижний Новгород достоин стать постоянной площадкой премии "Инновация"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Нижний Новгород может стать основной площадкой, где будет вручаться российская государственная премия в области современного искусства "Инновация". Об этом сообщила на церемонии вручения награды в субботу вечером статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова.

В этом году церемония впервые проходит в Нижнем Новгороде, до этого - в Москве. "Четырнадцать лет назад современное искусство России обрело свою первую и единственную национальную государственную премию. "Инновация" вручается уже в четырнадцатый раз, но в первый раз здесь, в Нижнем - городе богатейших художественных и меценатских традиций. Думаю, что Нижний Новгород вполне способен и достоин быть постоянной штаб-квартирой "Инновации", - сказала Манилова.

Она добавила, что Минкультуры заинтересовано в том, чтобы современное искусство приходило в регионы. "Но чтобы было так, надо, чтобы в регионах был отклик, доброжелательный и очень заинтересованный. И там, где это уже есть, что мы видим - мы видим, что визуальное искусство, новые художественные институции, современные молодые художественные лидеры становятся абсолютными драйверами развития территорий, развития городов и поиска таких новых ресурсов этих городов, которых раньше никто не видел", - отметила Манилова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил Минкультуры за поддержку премии "Инновация".

Государственная премия в области современного искусства учреждена в 2005 году. Она проводится Государственным центром современного искусства под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ, предназначена для поддержки авторов, работающих в области современного искусства, выявление творческих достижений и привлечение к ним внимания общественности. В составе экспертного совета и жюри - представители разных регионов России и кураторы, исследующие искусство не только в столице, но и за ее пределами.