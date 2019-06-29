Стали известны лауреаты премии "Инновация" в области современного искусства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /Корр. ТАСС Наталия Крючкова/. Лауреаты государственной премии "Инновация" в области современного искусства объявлены в субботу вечером в Нижнем Новгороде. Лучшим художником признан Владимир Селезнев, а приз за вклад в современное искусство получил искусствовед Леонид Бажанов.

В церемонии награждения приняли участие, в частности, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Никитин вручил специальный приз от правительства Нижегородской области - сертификат на проживание в арт-резиденции в Нижнем Новгороде в течение месяца. Эту награду получила художник Светлана Шуваева. Специальный приз от Французского института при посольстве Франции в России вручила директор Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Софья Грачева: художник Анна Ротаенко получила приглашение на трехмесячную стажировку в Париж.

В 2019 году на соискание премии было подано 400 заявок. В номинации "Региональный проект" победил проект "Суперобложка. Краснодар" (Елена Ищенко, Денис Яковлев). Лучшим образовательным проектом признали "Владивостокскую школу современного искусства" Яны Гапоненко.

В номинации "Куратор года" победили Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов и Екатерина Лазарева ("Ткань процветания"). "Книгой года" стало издание "Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса" Глеба Напреенко и Александры Новоженовой.

В категории "Новая генерация" лучшими стали Анна Козонина, Анастасия Дмитриевская и Антон Рьянов ("Пролетайте и соединяйтесь"). Премию в номинации "Проект года" получила Анна Абалихина ("Страсти по Мартену"), а "Художником года" признали Владимира Селезнева.

Почетные призы

Награду "За вклад в развитие современного искусства" вручил советник президента Толстой". "Я очень удивился, когда узнал имя, которое мне предстоит произнести. Удивился потому, что как так могло случиться, что этот человек до сих пор не получил приз за вклад в современное искусство? Для меня и для многих людей его имя прямо ассоциируется с современным искусством в России", - сказал он и объявил лауреата - искусствоведа, историка, специалиста по современному искусству Леонида Бажанова.

"За поддержку современного искусства России" наградили благотворительный фонд Владимира Потанина.

С 30 июня в Государственном центре современного искусства "Арсенал" в Нижнем Новгороде откроется выставка, где будут представлены произведения-номинанты и документации проектов-шортлистеров. Она продлится до 25 августа.

О церемонии

Церемония награждения прошла недалеко от Стрелки - исторической ландшафтной точки слияния рек Волги и Оки. Дождливая погода не помешала мероприятию, которое состоялось среди ажурных конструкций пакгаузов под открытым небом.

"Всегда современные, актуальные течения в искусстве вынуждены были зачастую пробиваться сквозь критику, скепсис, неприятие. Сегодня то, как мы начинаем наше мероприятие - это тоже своеобразный символ преодоления, мы преодолеваем стихию, преодолеваем погоду. Считаю, что это тоже символ и знак", - отметил губернатор Никитин и извинился перед гостями, что не "организовал солнце".

Он отметил, что конструкции пакгаузов не принимали мероприятий более 120 лет. "Последний раз эти конструкции стали каркасом для главного павильона Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году. Это было самое крупное событие такого рода в дореволюционной России, на него приехал император Николай II. Люди наблюдали достижения промышленности того времени, это тоже был такой символ инновации, поэтому символично, что именно здесь мы принимаем премию "Инновация", - сказал губернатор.

О премии

Государственная премия в области современного искусства "Инновация" учреждена в 2005 году. Она проводится Государственным центром современного искусства в составе Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ, предназначена для поддержки авторов, работающих в области современного искусства, выявления творческих достижений и привлечения к ним внимания общественности. В составе экспертного совета и жюри - представители разных регионов России и кураторы, исследующие искусство не только в столице, но и за ее пределами. Премия была впервые вручена в 2006 году, в нынешнем вручается в 14-й раз; до этого года все церемонии проходили в Москве.