Группа Slayer дала прощальный концерт в Финляндии

Он завершится в конце этого или начале следующего года, после чего группа, образованная в 1981 году, перестанет существовать.

Финская публика тепло встречала Slayer. Среди собравшихся было множество поклонников тяжелой музыки, пришедших посмотреть именно на них.

Slayer исполнили в общей сложности 20 композиций, включая самые известные, такие как Raining blood, Payback, Angel of Death.

В перерывах между песнями вокалист группы Том Арайя со сцены время от времени общался с фанатами. После финальных аккордов под незаканчивающиеся аплодисменты и одобрительные возгласы толпы он несколько минут стоял и, не произнося ни слова, смотрел со сцены на десятки тысяч поклонников коллектива, затем кратко сказал в микрофон "До свидания, спокойной ночи!" и удалился за кулисы.

О группе

Slayer был основан гитаристами Джеффом Ханнеманом и Керри Кингом, к ним присоединился бас-гитарист Том Арайя и барабанщик Дэйв Ломбардо. Группа возглавила музыкальное движение американского "трэш" после выпуска в 1986 году своего альбома "Reign in Blood", который считается лучшим достижением коллектива и "классикой жанра". Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в "большую четверку трэш-метала".

По словам критиков, характерные черты музыки Slayer - быстрый темп, скоростные гитарные соло и тремоло, кричащий вокал.

За свою карьеру Slayer выпустила 12 студийных альбомов (четыре из которых получили статус "золотых" в США), два мини-альбома, два концертных альбома, четыре DVD, один бокс-сет и двадцать два сингла. Группа четыре раза номинировалась на премию Грэмми, получив приз в 2007 году (за песню "Eyes of the Insane") и в 2008 году ("Final Six").

Фестиваль Tuska

Ежегодный фестиваль хэви-метала Tuska в Хельсинки стартовал в пятницу. Туда прибыли порядка 50 финских и иностранных групп, исполняющих хэви-метал. На сцену за прошедшие два дня, помимо Slayer, выходили также американцы Anthrax, норвежцы Dimmu Borgir и финны Amorphis.

В этом году возраст посетителей Tuska ограничили - туда не будут допускать тех, кому еще не исполнилось 18 лет. Именно из-за этого решено было впервые организовать отдельный хэви-метал фестиваль для детей Pikku Tuska ("Маленькая Туска"). Он пройдет днем в воскресенье, и у всех, кто купил билеты на основное мероприятие, будет возможность бесплатно привести с собой туда детей в возрасте от нескольких дней до 10 лет.

Перед публикой "детского" фестиваля выступят финны Hevisaurus, это группа исполняет тяжелую музыку в костюмах зеленых динозавров.

Фестиваль Tuska ежегодно посещают десятки тысяч человек, и в этом году организаторы ожидают новый рекорд посещаемости - свыше 40 тыс. гостей.