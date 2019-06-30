Умерла народная артистка Украины Евгения Дембская

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Народная артистка Украины Евгения Дембская, игравшая в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного, умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба горсовета Одессы.

"29 июня 2019 года на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, Почетного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской", - говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится 1 июля с 11:00 в театре Музыкальной комедии, которому она посвятила этому 70 лет своей жизни.

Дембская дебютировала на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии в 1953 году, и с того времени сыграла более 200 ролей в классическом и современном репертуаре. Дембская была солисткой-вокалисткой, также снимаясь в кино. Лариса - самая популярная ее кинороль в фильме "Белая акация" (1958 год). Артистка признана зрителями и критиками одним из прославленных мастеров украинской сцены.

Евгения Дембская родилась и выросла в Киеве. Там же и получила музыкальное образование, закончив в 1939 году училище. В 1940-1945 годах была солисткой Киевского театра малых форм. В 1946 году окончила Львовскую консерваторию, параллельно став одним из основателей Львовского театра музыкальной комедии. С этим театром в 1953 году артистка переехала в Одессу.

В 1960 году Дембской присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2000 году - народной артистки Украины. В 2007 году Дембская получила орден княгини Ольги III степени, а 8 июня 2013 года артистка получила звание "Почетный гражданин города Одессы".

В 2017 году Евгения Дембская установила два рекорда Украины: она стала человеком, который больше всего времени, а именно 70 с половиной лет, проработал в одном коллективе, а также как самая старейшая из работающих актрис - на день установления рекорда ей было 96 с половиной лет.