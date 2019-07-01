THR: Netflix экранизирует комикс Нила Геймана "Песочный человек"

Netflix займется созданием сериала по мотивам комиксов "Песочный человек". По информации источников The Hollywood Reporter, стриминговый сервис заключил соответствующий договор со студией Warner Bros. Television.

Как сообщает издание, это будет "самый дорогой" сериал, который когда-либо создавался по комиксам DC. Сценаристом и шоураннером назначен Аллан Хейнберг (сценарист "Чудо-женщины", также работал над сериалами "Секс в большом городе", "Скандал" и другими). Автор "Песочного человека" Нил Гейман и Дэвид Гойер будут исполнительными продюсерами.

The Hollywood Reporter отмечает, что пока Netflix и Warner Bros. отказались от комментариев, поскольку "формально сделка еще не закрыта".

Ранее планировалось, что "Песочный человек" станет полнометражным фильмом. В 2013 году Гейман анонсировал, что будет работать над экранизацией с Джозефом Гордоном-Левиттом, который должен был снять картину и сыграть в ней главную роль. Однако в 2016 году Гордон-Левитт выбыл из проекта.

"Песочный человек" - серия комиксов из 75 выпусков, которая рассказывает о Морфее, повелителе снов. Нил Гейман - писатель-фантаст, автор "Американских богов", "Звездной пыли", "Коралины" и других книг. 31 мая вышел сериал "Благие знамения", снятый по мотивам одноименного романа, написанным Гейманом в соавторстве с Терри Пратчеттом.