Летняя школа инклюзивных практик открылась в Пушкинском музее

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Летняя школа инклюзивных практик, в которой участвуют музейные специалисты со всей России, начала в понедельник работу в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

"У нас есть специальный департамент, который занимается людьми с особыми возможностями", - сказала директор музея Марина Лошак на открытии.

Она отметила, что в музее давно существует "очень глубокая практика адаптации особых детей путем арт-терапии". В частности, при ГМИИ работает отдел эстетического воспитания детей и юношества "Мусейон", учащимися которого являются, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья.

"Накоплен невероятный опыт, который сейчас превращается в новые направления. Сколько бы каждый из нас ни делал - это только начало", - добавила Лошак.

В этом году в проекте участвуют музейные специалисты из Иркутска, Тюмени, Волгограда, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Ростова, Перми, Орла, Воронежа, Поленово, Сергиева Посада, Торжка, Тулы и Санкт-Петербурга. Инклюзивный проект "Летняя школа инклюзивных практик" разработан ГМИИ им. Пушкина с целью обмена опытом и расширения спектра инклюзивных программ в художественном музее. В этом году школа продлится до 7 июля.

О преподавателях и программе

Ранее в пресс-службе музея ТАСС рассказали, что в рамках Летней школы инклюзивных практик пройдут как теоретические, так и практические занятия по работе с детьми и взрослыми с ментальными нарушениями, с особенностями зрительного восприятия, а также с глухими и слабослышащими посетителями. Мероприятия школы будут проводиться в основных зданиях музея, а также в тарусском филиале Пушкинского музея - мастерской Эдуарда Штейнберга.

Среди преподавателей - заведующая отделом эстетического воспитания ГМИИ им. Пушкина Ольга Морозова, заведующая отделом инклюзивных программ ГМИИ им. Пушкина, куратор программы "Летняя школа инклюзивных практик" Евгения Киселева, художник, старший научный сотрудник ГМИИ им. Пушкина Мария Дрезнина и другие.