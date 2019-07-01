Все спектакли Театральной олимпиады в июне прошли в Петербурге с аншлагами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Все шесть спектаклей проходящей в Петербурге Театральной олимпиады собрали в июне полные залы. За две недели перед петербуржцами выступили театры из Франции, Швейцарии, Канады, Тайваня, Бельгии и Италии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе фестиваля.

Завершением июньской афиши стал спектакль британского режиссера Деклана Доннеллана "Трагедия мстителя" по пьесе Томаса Миддлтона в исполнении актеров итальянского театра Пикколо ди Милано - Театра Европы.

"У каждого спектакля, будь то балет "Формоза" Лин Хвай-Мина, "Донка. Послание Чехову" Даниэле Финци Паски или "Сны Босха" Сэмюэля Тетро, были свои горячие почитатели, делившиеся впечатлениями в социальных сетях. А оба показа "Трагедии мстителя" в Александринском театре завершились десятиминутной овацией с выходом на поклоны самого режиссера", - сказали в пресс-службе.

Именно Доннеллану, который много работает в России, было предоставлено право открыть в Петербурге цикл встреч с именитыми участниками Театральной олимпиады. Этот разговор прошел на Новой сцене Александринского театра, где собралось много молодежи.

По мнению режиссера, политическая пьеса "Трагедия мстителя" - не о взаимоотношении индивидуума с государством или со своей семьей, а о взаимоотношении человека с самим собой. "Я искренне считаю, что это главная политическая связь в нашей жизни - ваши взаимоотношения с самим собой. Потому что, если коррупция проникает туда, то дальше она проникает во все сферы вашей жизни", - убежден Доннеллан.

Это его первый опыт творческого взаимодействия с итальянской труппой. В Россию на Театральную олимпиаду он приезжает уже во второй раз. В 2001 году, когда этот праздник проходил в Москве, он показал спектакль "Борис Годунов", созданный с российской актерской труппой под эгидой Международного театрального фестиваля имени Антона Чехова.

Британец в России

В разные годы режиссер много ставил в России. Одна из его постановок - спектакль "Зимняя сказка" по Уильяму Шекспиру, осуществленная в Санкт-Петербурге 1997 году в Малом драматическом театре - Театре Европы по приглашению художественного руководителя Льва Додина.

65-летний Деклан Доннеллан - режиссер с мировой известностью. В 1981 году вместе со сценографом Ником Ормеродом он стал основателем знаменитого театра Cheek by Jowl. Мировую известность Доннеллану принесли постановки в Лондонском Королевском национальном театре и Королевском Шекспировском театре. Трижды он был удостоен премии Лоуренса Оливье. В числе его российских наград - премии "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот".