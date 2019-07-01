Мастерская Брусникина представит в новом сезоне два спектакля по произведениям Сорокина

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мастерская Брусникина готовит к началу нового сезона пять премьер. Среди них две будут поставлены по произведениям "Норма" и "Занос" Владимира Сорокина, сообщила ТАСС директор мастерской Екатерина Троепольская.

"Этим летом и в начале осени мы выпускаем пять премьер, они будут выходить друг за другом. У нас на начало сезона, не считая "В.Е.Р.А.", запланированы две премьеры в "Практике", это спектакли "Южный комфорт" и "Занос", - сказала она. - Впереди у нас грандиозный проект по следам "Ай Фака" - "Норма" Владимира Сорокина, а также "Занос". Получается такой дуплет Сорокина".

По ее словам, в планах театра также международный проект в жанре вербатим, или документальный спектакль с эстонским независимым театром Vaba Lava. "Мы продолжаем давать нашим актерам возможность развиваться и как режиссерам. Алексей Мартынов выпустит свой спектакль по Марку Равенхиллу уже в рамках фестиваля "Территория", - добавила Троепольская.

Премьера совместной постановки Мастерской Брусникина и Центра Вознесенского - поэтического вербатима "В.Е.Р.А." - состоялась 29 июня.

Мастерская Брусникина - независимый театр, созданный на основе курса Школы-студии МХАТ (выпуск 2015) под руководством Дмитрия Брусникина. Резиденты театра "Практика", Центра им. Вс. Мейерхольда и площадки "Боярские палаты".