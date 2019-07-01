Новый спектакль "Пари над бездной" представят в Московском театре мюзикла в сентябре

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьера спектакля "Пари над бездной", действие которого происходит в воздухе, состоится в Московском театре мюзикла под художественным руководством Михаила Швыдкого 12 сентября. Об этом сообщил ТАСС в понедельник режиссер постановки Андрей Кольцов.

"Мы продолжаем линию драматического цирка, где основной упор сделан на драматургию, а акробатические трюки выступают лишь средством повествования, нашим языком. "Пари над бездной" - это спектакль о том, что каждый человек на своем пути встречается с другими и оставляет след в их жизни - хороший или плохой. Мы поразмышляем на тему того, какой именно след оставляет каждый из нас", - рассказал Кольцов.

Кольцов и его коллега Ирина Дрожжина, представившие в феврале 2018 года в Театре мюзикла спектакль "Реверс" на стыке драмы и цирка, для новой работы набрали совершенно новую труппу. Это связано как с договоренностью о мировых гастролях "Реверса", которые неизбежно пересекутся с премьерой, так и с профессиональными требованиями к артистам "Пари над бездной", которым предстоит все полтора часа провести в воздухе.

Декорациями для спектакля, в котором задействованы восемь героев, послужат 3 километра тонких трубок, на которых они и будут парить. "Это будет нечто уникальное не только для российского театра, но и для индустрии в целом", - сказал режиссер.

Музыкальное сопровождение для нового спектакля, как и для "Реверса", написал Миша Мищенко. За хореографию и сценографию отвечает сам Кольцов.

Премьерная серия запланирована до конца сентября.