Netflix показал первый постер и промо-кадры сериала "Ведьмак"

Get your first look at Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Cholatra), and Ciri (Freya Allan) in #TheWitcher pic.twitter.com/2l0R2vgBZt

#TheWitcher is set to premiere this fall on Netflix! pic.twitter.com/nmp2w01J4f

На одном из снимков - британский актер Генри Кавилл в роли Геральта. Netflix осенью 2018 года впервые продемонстрировал кадры, на которых актер был запечатлен в образе ведьмака. Кавилл, в частности, известен исполнением роли Супермена в фильмах "Человек из стали" (Man of Steel), "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (Batman v Superman: Dawn of Justice) и "Лига справедливости" (Justice League). Он также снимался в сериале "Тюдоры" (The Tudors).

Кроме того, представители Netflix показали в понедельник фотографии актрис Ани Чалотра и Фреи Аллан. Первую - в роли возлюбленной Геральта чародейки Йеннифэр, вторую - в образе юной княжны Цири. Чалотра известна по сериалам "Убийства по алфавиту" (The ABC Murders) и "Жажда странствий" (Wanderlust). Аллан снималась в сериалах "Война миров" (The War of the Worlds) и "В пустыне смерти" (Into the Badlands).