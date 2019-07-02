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ЮНЕСКО исключила Базилику Рождества Христова в Вифлееме из списка памятников под угрозой

Решение было принято после реставрации кровли, фасадов, мозаики и дверей объекта

ТАСС, 2 июля. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на 43-й сессии в Баку принял решение исключить из списка объектов, находящихся под угрозой, Базилику Рождества Христова и тропы паломников в Вифлееме. Об этом сообщается во вторник на сайте организации.

Решение было принято в связи с высоким качеством проведенных работ - в том числе, реставрацией кровли, фасадов, мозаики и дверей.

Базилика Рождества Христова была внесена в список памятников Всемирного наследия, находящихся под угрозой, в 2012 году. Базилика, располагающаяся в 10 км к югу от Иерусалима, является одной из самых важных в христианском мире святынь - со II века н. э. почитается христианами как место рождения Иисуса Христа.

43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО открылась в Баку 30 июня и продлится до 10 июля.

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