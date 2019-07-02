ЮНЕСКО исключила Базилику Рождества Христова в Вифлееме из списка памятников под угрозой

ТАСС, 2 июля. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на 43-й сессии в Баку принял решение исключить из списка объектов, находящихся под угрозой, Базилику Рождества Христова и тропы паломников в Вифлееме. Об этом сообщается во вторник на сайте организации.

Решение было принято в связи с высоким качеством проведенных работ - в том числе, реставрацией кровли, фасадов, мозаики и дверей.