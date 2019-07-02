ЮНЕСКО исключила Базилику Рождества Христова в Вифлееме из списка памятников под угрозой

ТАСС, 2 июля. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на 43-й сессии в Баку принял решение исключить из списка объектов, находящихся под угрозой, Базилику Рождества Христова и тропы паломников в Вифлееме. Об этом сообщается во вторник на сайте организации.
Решение было принято в связи с высоким качеством проведенных работ - в том числе, реставрацией кровли, фасадов, мозаики и дверей.
BREAKING NEWS!— UNESCO (@UNESCO) July 2, 2019
The site of the Birthplace of Jesus in Bethlehem (#Palestine) removed from the List of #WorldHeritage in Danger. Congratulations!
ℹ https://t.co/89hcRIDKL5 #43whc pic.twitter.com/DfDE2h0qWz
Базилика Рождества Христова была внесена в список памятников Всемирного наследия, находящихся под угрозой, в 2012 году. Базилика, располагающаяся в 10 км к югу от Иерусалима, является одной из самых важных в христианском мире святынь - со II века н. э. почитается христианами как место рождения Иисуса Христа.
43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО открылась в Баку 30 июня и продлится до 10 июля.