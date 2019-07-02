"Союзмультфильм" создаст цикл анимационных фильмов о русском языке

ТАСС, 2 июля. Киностудия "Союзмультфильм" и художник Михаил Шемякин создадут цикл детских анимационных фильмов о русских словах, которые постепенно выходят из употребления. Об этом во вторник сообщается на сайте Минкультуры РФ.

По словам Шемякина, которого цитирует сайт, цикл коротких анимационных фильмов разрабатывается для телевидения. Обсуждение проекта состоялось в Минкультуры с главой министерства Владимиром Мединским.

"Первой темой, которую мы обсудили, был русский язык, который исчезает не по дням, а по часам. Я уже много лет занимаюсь русскими говорами с Институтом лингвистики и диалектики. Это попытка обновить идею Александра Солженицына, который сделал первый словарь забытых русских слов, - это те слова, которые, как он считал, можно снова воскресить", - приводятся на сайте слова Шемякина.

Художник подчеркнул, что проектом заинтересовался "Первый канал". По его словам, ежедневно в рамках утренней детской передачи должен выходить небольшой мультфильм об одном или нескольких устаревших словах.

"Каждый день ребенок будет узнавать новые забытые слова, которые будут в его сознание проникать", - полагает Шемякин.

Он также рассказал, что уже около двух лет продолжается работа над полнометражным российско-американским мультфильмом, который создается при участии киностудии "Союзмультфильм".