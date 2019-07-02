В Югре снимут Короткометражный сериал о выдающихся земляках

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июля. /ТАСС/. Первый сериал о выдающихся земляках снимут в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2019 году при поддержке Русского географического общества (РГО). Он будет состоять из пяти серий, его премьера запланирована на 10 декабря - День образования региона, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Съемки будут вестись в рамках проекта "Были", реализуемого Русским географическим обществом. Цикл будет состоять из пяти серий 10-12 минут каждая. Картины расскажут об известных жителях региона, внесших значительный вклад в его становление. Их героями станут, в частности, первооткрыватель нефти в Югре Фарман Салманов, купец и меценат Василий Земцов, геолог, первооткрыватель Приполярного Урала Александр Алешков.

"Сегодня, мы как никогда, нуждаемся в примерах для подражания. Мы решили такие примеры найти в нашей новейшей истории. Освоение Западной Сибири - это крупнейший в истории трудовой подвиг, который осуществили наши деды, отцы. Мы живем в уникальном регионе, где еще 60 лет назад не было практически ничего, а сегодня построены прекрасные города, создана промышленная инфраструктура. В свете повышения в обществе интереса к истории Югры игровое кино поможет должным образом сформировать образы наших выдающихся земляков", - приводятся в сообщении слова продюсера проекта Дмитрия Сотникова.

По его словам, а основу сюжета берется реальная история из жизни, которая реконструируется в игровых сценах и использованием архивных фото- и видеоматериалов, документов из государственного архива и личных коллекций. Для исполнения игровых сцен будут задействованы актеры.

В ближайшее время будет презентован сайт проекта, а также состоится кастинг актеров. Съемки пройдут с июля по сентябрь в Ханты-Мансийске, Сургуте, Березовском районе, поселках Селиярово, Троица Ханты-Мансийского района Югры.

По данным региональных властей, презентация фильмов состоится 10 декабря - в день основания региона Югры, после чего они будут размещены на медиапортале Русского географического общества. Сериал в 2019 году получил более 2,5 млн рублей гранта губернатора Югры.