В Китае дебютировал молодежный хор стран ШОС

ПЕКИН, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Молодежный хор стран Шанхайской организации сотрудничества (SCOC YC) с успехом дебютировал на Международной хоровой неделе, проходящей в эти дни в Хух-Хото - административном центре автономного района Внутренняя Монголия, КНР.

Как сообщил корреспонденту ТАСС по телефону из этого города советник Секретариата ШОС Владимир Захаров, создание хора стало результатом инициативы Международной федерации хоровой музыки (IFCM), предпринятой в евразийском регионе в целях укрепления посредством хоровой музыки мира, взаимопонимания и сотрудничества.

"Проект направлен на объединение молодых певцов из 18 стран, входящих в "семью ШОС", - сказал Захаров. - Он должен внести свой вклад в распространение замечательных достижений хорового пения, накопленного в государствах организации, странах-наблюдателях и партнерах по диалогу ШОС".

Хор, насчитывающий до 60 исполнителей в возрасте от 18 до 35 лет, в дальнейшем будет репетировать и выступать под управлением двух всемирно известных дирижеров - Марии Гундориной и Андре де Квадроса. Предполагается, что коллектив будет исполнять прежде всего международный репертуар, связанный с многообразной культурой стран ШОС, но не исключаются и произведения других стран и народов.

"SCOC YC позволит молодым певцам развивать свои музыкальные и вокальные таланты, накапливать бесценный опыт под руководством дирижеров мирового класса. Они получают возможность учиться, гастролировать вместе, словом, хор представляет собой своего рода особую школу понимания различных культур, людей, музыки и традиций", - отметил Владимир Захаров.

Следующее выступление хора состоится 6 июля в День Шанхайской организации сотрудничества на Пекинской международной садоводческой выставке Экспо-2019. Это крупномасштабное мероприятие проходит в китайской столице с участием 86 стран и 24 международных организаций.